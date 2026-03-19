Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Więcej pieniędzy na zdrowie, a deficyt rośnie. Chodzi o wynagrodzenia?

|
shutterstock_2641583929
Na ochronę zdrowia trafia coraz więcej pieniędzy, a budżet i tak się nie spina. Odczują to pacjenci. Minister finansów mówi, że pieniądze idą na wynagrodzenia, a chciałby, żeby szły na skrócenie kolejek. Ekonomista przypomina natomiast, że kolejni ministrowie zdrowia naliczali ustawowe podwyżki w najdroższym z trzech wariantów. - Różnica pozwalałaby na budowę elektrowni jądrowej - komentuje. Dodaje jednak, że to tylko jeden z wielu problemów do rozwiązania.

- Rok do roku nakłady na ochronę zdrowia rosną o 20-25 miliardów złotych. Znacząca część tych środków trafia na wynagrodzenia. Wiemy, że nie udało się uzyskać porozumienia dotyczącego przesunięcia podwyżek. Zależy mi na tym, aby rosnące środki trafiały na skrócenie kolejek - powiedział Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki, gość "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24+.

- Minister finansów ponosi odpowiedzialność za planowanie i realizowanie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie jest pewnie przypadkiem to, że od dwóch lat nie zatwierdza on planów finansowych NFZ, argumentując to tym, że nie są zbilansowane. Należy coś z tym robić czy nie? To na końcu decyzja premiera - komentuje dla tvn24.pl Wojciech Wiśniewski, ekonomista z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

"Pacjenci w szpitalach nie udają, że potrzebują pomocy"

W  tym roku luka finansowa w kasie Narodowego Funduszu Zdrowia jest szacowana nawet na 23 miliardy złotych. Resort zdrowia musi więc szukać oszczędności. W związku z tym planuje cięcia w rozliczaniu płatności za nadwykonania, między innymi w tomografii komputerowej, rezonansie magnetycznym, kolonoskopii i gastroskopii. W dalszej kolejności oszczędności mogą objąć również wizyty u lekarzy specjalistów czy rehabilitację. O tym, co to oznacza, pisaliśmy w środę w TVN24+. - To będzie katastrofa. Kolejki wydłużą się tak, że większość ludzi będzie musiała zapłacić - albo lecząc się prywatnie, albo tracąc zdrowie, czekając kilka lat w kolejce - przewidywał w rozmowie z nami Bartosz Fiałek, specjalista reumatolog.

Cięcia w NFZ. "To będzie katastrofa"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Cięcia w NFZ. "To będzie katastrofa"

Piotr Wójcik

- Pacjenci w szpitalach nie udają, że potrzebują pomocy. Każde cięcie oznacza dla nich zmniejszenie dostępności do świadczeń. To, co mnie martwi najbardziej, to fakt, że ochronę zdrowia zaczęliśmy finansować długiem. Musimy jak najszybciej przywrócić samofinansujący się system ochrony zdrowia, zdusić inflację w sektorze, zlikwidować marnotrawstwo systemowe i przygotować nowe rozwiązania podatkowe, które sprawią, że NFZ nie będzie zależny od doraźnych, nieprzewidywalnych dotacji budżetowych - komentuje z kolei Wojciech Wiśniewski.

"Będą w lipcu podwyżki i wszyscy poniesiemy skutki"

Co do rosnących wynagrodzeń medyków - te, zdaniem ekonomistów rzeczywiście są jednym z czynników przekładających się na pogarszającą się z roku na rok sytuację w kasie NFZ. Chodzi o wprowadzoną przez rząd Mateusza Morawieckiego tzw. ustawę podwyżkową, regulującą minimalne wynagrodzenia medyków. Zgodnie z nią, co roku, w lipcu, pensje osób zatrudnionych w publicznej ochronie zdrowia zwiększają się w oparciu o to, jak rośnie średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej. W tym roku - o 8,82 procent. Oznacza to, że minimalna pensja lekarza i dentysty ze specjalizacją wyniesie od lipca 12 910,16 zł brutto, a farmaceuty, fizjoterapeuty czy pielęgniarki z tytułem magistra i specjalizacją - 11 485,59 zł brutto.

Zamrożenie tej ustawy na pół roku było jednym z pomysłów resortu zdrowia na zmniejszenie luki budżetowej. Miałoby to w tym roku przynieść około 4,5 miliarda złotych oszczędności. Po lutowym posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, na którym nie zdążono nawet omówić tej propozycji, wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka zapewniała, że resortowi uda się wprowadzić zmiany tak, by weszły w życie przed 1 lipca. Jednak w marcu sytuacja odwróciła się o 180 stopni. - Resortowi nie udało się osiągnąć porozumienia ze stroną społeczną. Będą w lipcu podwyżki i wszyscy poniesiemy skutki finansowe tych podwyżek - poinformowała Kęcka w miniony poniedziałek.

Klatka kluczowa-301946
Ostre nożyczki NFZ. Jakie są przyczyny problemów z finansami ochrony zdrowia?
Źródło: TVN24

Dziś już wiadomo, że zmian nie będzie. Wciąż nie wiadomo natomiast, jakie jeszcze ruchy miałyby doprowadzić do zaoszczędzenia łącznie 23 miliardów złotych, brakujących w kasie.

- Nowelizacja ustawy podwyżkowej i zmniejszenie dynamiki płac jest warunkiem koniecznym, lecz niewystarczającym. Potrzebujemy pewnie jeszcze około 20-30 innych zmian na poziomie rozporządzeń, aby presja kosztowa, inflacja w systemie ochrony zdrowia, spadła - komentuje dla tvn24.pl Wojciech Wiśniewski.

Podwyżki dla medyków idą z puli na leczenie pacjentów

Rząd Mateusza Morawieckiego, wprowadzając ustawę, nie zapewnił dla niej odrębnego finansowania. Oznacza to, że pieniądze na podwyżki pochodzą z tej samej puli, co te przeznaczane na leczenie, a skutki finansowe nie zamykają się w obrębie jednego roku, ale nawarstwiają. W ubiegłym roku ten skumulowany skutek finansowy wyniósł 58 miliardów złotych, a cały plan finansowy NFZ w 2025 r. opiewał na 216 miliardy złotych.

- Kiedy była projektowana ta ustawa, nikt nie spodziewał się wybuchu takiej inflacji w gospodarce i takiego wzrostu płac. Gdyby nie to, taki poziom pensji w ochronie zdrowia, jaki mamy dzisiaj, osiągnęlibyśmy pewnie za dobrych kilka lat. Mediana wynagrodzenia grupy obejmującej pielęgniarki z wyższym wykształceniem i specjalizacją, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów szpitalnych wynosi dzisiaj 15 tysięcy złotych brutto. To dwuipółkrotnie więcej niż w przypadku nauczycieli mianowanych, a mówimy o ponad stutysięcznej grupie osób - mówi Wojciech Wiśniewski.

Pacjencie, martw się o dostęp do badań. NFZ zaciska pasa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pacjencie, martw się o dostęp do badań. NFZ zaciska pasa

Piotr Wójcik

"Pacjent (…) jest bardzo dobrym hasłem na wybory i kongresy"

Ustawa była też dotychczas realizowana w najbardziej hojnym z trzech wariantów, opracowywanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Obejmowała więc nie tylko wyrównanie płac osób zatrudnionych na etatach, ale też m.in. wpływ inflacji czy potrzebę zwiększenia ryczałtów dla szpitali oraz wzrost finansowania w priorytetowych obszarach. Na sposobie realizacji ustawy korzystali nie tylko pracownicy etatowi, ale też ci zatrudniani na kontraktach. Przyjęty w 2025 roku przez szefową resortu zdrowia (wówczas Izabelę Leszczynę) wariant kosztował 18 miliardów złotych w skali 12 miesięcy. Podstawowy opiewałby na połowę tej kwoty. Właśnie ku takiemu skłania się w tym roku Ministerstwo Zdrowia.

- Nawet przyjęcie wariantu minimalnego nie kasuje jednak tych wcześniejszych zobowiązań. Żeby to dało się odczuć, musiałby on być realizowany przez co najmniej kilka lat. A na koniec dnia wciąż brakuje około 20 miliardów złotych, do których należałoby doliczyć jeszcze około pięciu miliardów zobowiązań z lat ubiegłych. Swoją drogą, ponad rok temu, na posiedzeniu prezydium Zespołu Trójstronnego pokazywaliśmy, jaka jest różnica między przyjmowaniem najskromniejszego, wymaganego ustawą, a najhojniejszego, niewymaganego ustawą, wariantu finansowania podwyżek. Ta różnica pozwalałaby na budowę elektrowni jądrowej - komentuje Wojciech Wiśniewski.

Klatka kluczowa-302665
Jak dodaje ekonomista, ustawa nie zobowiązuje do uwzględniania w podwyżkach podnoszenia wynagrodzeń "kontraktowców", a jednak kolejni ministrowie zdrowia ulegali presji dyrektorów szpitali i przyjmowali taki model finansowania.

- Doprowadzili do zaciągania zobowiązań, na które nie ma pieniędzy. Stanowisko Zespołu Trójstronnego z 2021 roku było takie, że 50 procent wzrostów nakładów na ochronę zdrowia ma iść na podwyżki na etatach, a druga połowa na wzrost dostępności świadczeń i nowe technologie. Kolejni ministrowie zdrowia postanowili, że wszystko idzie na podwyżki na etatach i dla "kontraktowców". Pacjent i zapewnienie mu dostępności do świadczeń jest bardzo dobrym hasłem na wybory i kongresy, ale codzienność i presja ze strony świadczeniodawców sprawiają, że ministrowie wybierają po prostu spokój - kwituje Wiśniewski.

Autorka/Autor: Piotr Wójcik/ap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieOchrona zdrowiaResort zdrowiaNarodowy Fundusz ZdrowiaLekarzePacjentpieniądze
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Mozaiki w Siedlcach w rejestrze zabytków
Unikatowe mozaiki w rejestrze zabytków
WARSZAWA
Tir wywrócił się na krajowej "50"
Tir wywrócił się na drodze. Krajowa "50" zablokowana
WARSZAWA
Poszukiwania martwego łosia na polu pod Pasłękiem
Martwy łoś bez poroża. Nie ma kuli, nie ma sprawy
Tomasz Słomczyński, Marek Osiecimski
Donald Tusk
Tusk o polskim czempionie. "Dwa lata bez PiS-u i..."
BIZNES
John Coale i Alaksandr Łukaszenko
Wysłannik Trumpa w Mińsku. Rozmowy o wizycie Łukaszenki i więźniach politycznych
Świat
Dzik zatrzymał tramwaje w Krakowie
Dzik zatrzymał tramwaje
Kraków
Skusiły go ogórki (zdjęcie ilustracyjne)
Włamał się, bo skusiły go kiszone ogórki. Zjadł je na miejscu
Białystok
Konflikt na Bliskim Wschodzie. Relacja Sebastiana Napieraja
Cios w "gazowe serce Iranu". Co się teraz dzieje na Bliskim Wschodzie
Świat
Powódź w Malawi
Cztery dni ulew i kilkanaście ofiar śmiertelnych
METEO
SCT KRAKÓW
"Wielka korekta" w Krakowie. Parkowanie, bilety, strefy
Kraków
Markwayne Mullin
Co polityk trzymał pod biurkiem? Gadżet pod lupą mediów
Świat
imageTitle
Świątek i Linette muszą zapomnieć o sympatii
EUROSPORT
Hegseth
"Ich okręty podwodne zniknęły". Szef Pentagonu o Iranie
Świat
Zatrzymanie, kajdanki (ilustracyjne)
Dwie kobiety i mężczyzna oskarżeni o gwałty na dzieciach
Katowice
Stracił panowanie nad pojazdem i się przewrócił
Ruszyli w pościg. Motocyklista bez prawa jazdy, a jednoślad bez przeglądu
Lublin
Policja USA radiowóz
Przeszukali dom rapera, ten opublikował nagrania w teledysku. Jest wyrok
Kultura i styl
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
"Nowy porządek w cieśninie Ormuz". Oto pomysł Iranu
BIZNES
shutterstock_1951990648
12 lat badań i jeden wniosek. Ta dieta odchudza i naprawdę chroni przed alzheimerem
Zdrowie
Karczewski
Karczewski komentuje: jego miejsce jest w PO
Polska
shutterstock_2703154447
Zdrowe jelita, zdrowe serce. Zaskakujące ustalenia naukowców z USA
Zdrowie
Pędził 156 km/h, wyprzedzał na podwójnej ciągłej i był pijany. W aucie miał 13-letniego brata
Pędził 156 km/h i był pijany. Wiózł 13-letniego brata
Rzeszów
imageTitle
Pozew do UEFA po dramatycznej kontuzji w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Czekolada
Cena produktu wystrzeliła. Polska na czele rankingu
Łukasz Figielski
Gabbard
Czy Iran stanowił "bezpośrednie zagrożenie" dla USA? Odpowiedź szefowej wywiadu
Świat
Rosyjski myśliwiec Su-30. Zdjęcie poglądowe
"Wtargnięcie" rosyjskiego myśliwca. Estonia reaguje
Świat
imageTitle
Rozpędzony O'Sullivan już w ćwierćfinale. Czekał kilka miesięcy
EUROSPORT
Klatka kluczowa-133306
Centralna e-rejestracja ma się rozwijać. Czy skrócą się kolejki?
Zdrowie
Pistolet ASG przejęty przez policjantów
Awantura na drodze, jeden z kierowców wyciągnął pistolet
Szczecin
Zdawali egzaminy teoretyczne (zdjęcie ilustracyjne)
Czy trzeba będzie cofać egzaminy na prawo jazdy? Prawidłowe odpowiedzi jako błąd
Lublin
Oskar Pietuszewski notuje kapitalne wejście do FC Porto
Nastolatek z Polski robi zawrotną karierę. Czy to czas na kadrę?
Przemysław Kuwał
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica