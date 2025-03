Najczęściej wskazywane przez dzisiejszych nastolatków problemy to lęk i depresja - to wyniki nowego badania Pew Research Center przeprowadzonego w USA. Za źródło największej presji nastolatkowie uważają zaś oczekiwanie zdobywania dobrych ocen w szkole. Zbliżony obraz wyzwań dla dzieci i młodzieży rysował się z podobnych badań przeprowadzonych niedawno w Polsce.

W czwartek opublikowano badanie autorstwa Pew Research Center, w którym wzięło udział prawie 1,4 tys. amerykańskich nastolatków w wieku od 13 do 17 lat. Zapytano ich m.in. o doświadczenia związane ze szkołą, relacje z rówieśnikami i plany na przyszłość. - Jednym z naszych głównych celów była próba zrozumienia wyzwań, z jakimi mierzą się dziś nastolatkowie, a zwłaszcza to, w jaki sposób doświadczają szkoły i czy wyniki różnią się w zależności od płci - wyjaśnił Kim Parker, dyrektor pracowni ds. badań nad trendami społecznymi.

Czym martwią się nastolatkowie

Ankieterzy PEW pytali amerykańskich nastolatków o to, jak powszechne wśród uczniów ich szkół są poszczególne wskazane problemy. Spośród problemów i zjawisk, o które zapytano, młodzież najczęściej wskazała, że powszechne w ich szkołach są lęk i depresja. Aż 30 proc. badanych przyznało, że jest to wyjątkowo powszechny lub bardzo powszechny problem w ich szkołach. Częściej, ich zdaniem, zmagają się z tym dziewczęta. Drugim najczęściej wskazywanym problemem - przez 22 proc. pytanych - było w szkołach nękanie, a trzecim (19 proc.) zażywanie substancji odurzających.

Jednocześnie zarówno chłopcy, jak i dziewczęta, patrząc w przyszłość chcą podobnych rzeczy w życiu. Większość uważa, że to niezwykle ważne, by w dorosłości mieć pracę, z której będą zadowoleni (86 proc.), mieć bliskich przyjaciół (69 proc.) i dużo pieniędzy (58 proc.).

Relacje nastolatków

- Mamy skłonność do negatywnego stereotypizowania nastolatków jako powierzchownych w swoich zainteresowaniach, a te wyniki są doskonałym przypomnieniem, że nastolatki poważnie podchodzą do obowiązków szkolnych, które teraz wykonują, i patrzą w przyszłość na swoją karierę - skomentowała w rozmowie z CNN wyniki badania psycholożka dr Lisa Damour.

- Musimy spróbować obalić mit, że chłopcy nie nawiązują bliskich relacji - oceniła dr Damour. - Musimy bardzo poważnie potraktować fakt, że nadal socjalizujemy chłopców tak, by czuli, że wrażliwość jest niedopuszczalna. Tak długo, jak będziemy to robić, będziemy mieć chłopców i mężczyzn, którzy nie będą cieszyć się silnym wsparciem społecznym, na jakie zasługują - dodała. Z kolei inna rozmówczyni CNN, edukatorka w zakresie rodzicielstwa Michelle Icard zwróciła uwagę, że "nastolatki są w wieku, w którym rzadziej zwracają się o wsparcie do dorosłych, więc naturalnie będą się zwracać do swoich rówieśników". Podkreśliła w tej sytuacji, że brak takiej osoby wśród kolegów i koleżanek może być dla tak młodej osoby niebezpieczny.