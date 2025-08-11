Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Czy lekarze są przeciwni szczepieniom w aptece? Wyjaśniamy

|
szczepionka strzykawka shutterstock_2390593539
"Takie objawy towarzyszą nam w banalnych infekcjach"
Źródło: TVN24
Piątkowe oświadczenie Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczące zalecanych szczepień ochronnych przeprowadzanych w aptece wywołało zamieszanie. Niektórzy mylnie zrozumieli, że lekarze się im sprzeciwiają. Tymczasem chodzi o kwestię kwalifikacji do szczepienia. - Nie jesteśmy absolutnie przeciwni szczepieniu w aptekach - mówi tvn24.pl Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej.
Kluczowe fakty:
  • Od 18 sierpnia do koszyka refundacyjnego trafi kolejnych siedem szczepionek, które będzie mógł podać farmaceuta w aptece. W sumie będzie ich 10.
  • Obecnie w aptece można zaszczepić się przeciw 26 chorobom.
  • O wykonaniu szczepienia w aptece decyduje farmaceuta po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem. Co na ten temat sądzi samorząd lekarski?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl i w "Wywiadzie Medycznym" Joanny Kryńskiej w TVN24+.

Wyjaśniamy. 8 sierpnia br. Naczelna Rada Lekarska wydała komunikat będący odpowiedzią na projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych przeprowadzanych w aptece, które mogą być w całości lub w części finansowane ze środków publicznych.

Czytamy w nim, że "Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stoi na stanowisku, że szczepienia powinny być wykonywane wyłącznie w placówkach ochrony zdrowia". Niektóre media uznały, że samorząd lekarki jest przeciwny wykonywaniu szczepień przez farmaceutów w aptekach. Jednak nie jest to prawda, co potwierdza jej wiceprezes.

Kto powinien kwalifikować do szczepienia?

- Nie jesteśmy absolutnie przeciwni szczepieniu w aptekach. Każdy sposób na zwiększenie ilości osób zaszczepionych jest dobry i powinien być wspierany. Jednak w przypadku pewnych pacjentów z licznymi obciążeniami chorobowymi, wydaje się, że kwalifikacja do szczepienia powinna być wykonana przez lekarza mającego pełny dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta - tłumaczy w rozmowie z tvn24.pl Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej.

Od 14 lutego br. w aptekach, w których wykonywane są szczepienia, możliwe jest wystawianie recepty farmaceutycznej na każdą szczepionkę z wykazu 26 chorób zakaźnych ujętych w wykazie szczepień zalecanych. Dotąd za 23 szczepienia dostępne w aptekach pacjenci płacili z własnej kieszeni. Tylko pozostałe trzy szczepionki, przeciw grypie, Covid 19 i pneumokokom, były refundowane. NFZ chce zmienić sposób finansowania kilku innych szczepień, wrzucić je do koszyka refundacyjnego i ułatwić pacjentom dostęp do nich.

Zmiana proponowana przez NFZ dotyczy refundowania od 18 sierpnia br. kolejnych 7 kolejnych szczepionek przeciw: krztuścowi, HPV, półpaścowi, tężcowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i zakażeniom RSV. Kwalifikację do szczepienia będzie mógł wykonać farmaceuta. Podanie szczepionki musi nastąpić w tej samej aptece. Farmaceuta, w oparciu o wiedzę fachową i wskazania, powinien zdecydować, czy w praktyce dana szczepionka może być podana pacjentowi w aptece. Gdyby w trakcie wywiadu farmaceuta uznał, że pacjenta powinien najpierw zbadać lekarz, wyda takie zalecenie i odeśle go do przychodni.

- W przypadku pacjentów z licznymi obciążeniami chorobowymi, kwalifikacja do szczepienia powinna być wykonana przez lekarza mającego pełny dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta - mówi Marek Tomków, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Pacjenci obciążeni pod specjalną opieką

Naczelna Rada Lekarska uważa, że w przypadku wielu chorób przewlekłych, między innymi takich jak cukrzyca, nowotwory, choroba wieńcowa, niewydolność krążenia, choroby autoimmunologiczne i HIV/AIDS kwalifikacji do szczepienia powinien wykonać lekarz prowadzący, który ma dostęp do pełnej historii medycznej pacjenta. "Brak dostępu farmaceutów do takiej dokumentacji pacjenta wiąże się z ryzykiem powikłań poszczepiennych", czytamy w komunikacie Naczelnej Rady Lekarskiej.

Jednak farmaceuci tłumaczą, że kwalifikacja do szczepienia odbywa się zawsze po rozmowie z pacjentem w specjalnie przygotowanym pokoju szczepień. - Najpierw przeprowadzamy wywiad z pacjentem i oceniamy, czy odesłać go do przychodni. Jeżeli pacjent powie, że choruje przewlekle, np. na cukrzycę czy HIV nie będzie zakwalifikowany do szczepienia w aptece. Pamiętajmy też, że farmaceuta jest zawodem medycznym jak lekarz, a apteki to placówki ochrony zdrowia - wyjaśnia Marek Tomków.

Apteki a system kaucyjny. Dlaczego farmaceuci protestują
Dowiedz się więcej:

Apteki a system kaucyjny. Dlaczego farmaceuci protestują

Fakty

W specjalnie wydzielonym w aptece pokoju szczepień farmaceuta może spokojnie porozmawiać z pacjentem. - Jest tam dostępny zestaw antywstrząsowy. Pacjent może się tam przebrać. Obecnie około 2500 aptek w Polsce posiada takie pomieszczenie - dodaje Tomków.

W ciągu kilku ostatnich lat u farmaceuty w Polsce zaszczepiło się około 3,5 mln osób. Skierowania na szczepienia dostępne są w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Można tam zaznaczyć, czy wybiera się szczepienia w placówce POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna), w aptece czy w innej placówce medycznej.

Szczepienia przeciw travelom w aptekach

Aptekarze mogą także szczepić przeciw chorobom tropikalnym, tzw. travelom. Wystarczy, że skończą odpowiedni kurs organizowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Tropikalnej. - Już 250 farmaceutów ukończyło ten kurs. Farmaceuci należą także do Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego - dodaje Tomków.

Sami aptekarze przyznają, że lepiej by było, gdyby mieli dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów. - Szczególnie ważny byłby dostęp do oznaczenia choroby, tj. kodu ICD-10 - tłumaczy Tomków. To ułatwiłoby podjęcie decyzji dotyczącej kwalifikacji do szczepienia lub odesłania pacjenta do lekarza.

Szczepienia w aptece czy w POZ?

W tej chwili przeciw 26 chorobom, m.in. grypie, Covid-19 i pneumokokom (zgodnie z kalendarzem szczepień) można zaszczepić się w poradniach POZ i w aptekach, które podpiszą umowę z NFZ. Zasady tych szczepień są jasno określone.

Zgodnie z informacjami na stronie pacjent.gov.pl te szczepienia są bezpłatne dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 18 lat i wykonywane tylko w POZ. W tym przypadku potrzebna jest recepta od lekarza. W przypadku osób od 18 do 65 lat szczepienia przeciw grypie (ze zniżką, zgodnie z wykazem leków refundowanych) wykonywane są na podstawie recepty bezpłatnie w POZ i odpłatnie w aptece, według cennika apteki. Osoby powyżej 65. roku życia otrzymają szczepienia przeciw grypie i pneumokokom (zgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi) bezpłatnie w POZ i w aptece na podstawie recepty z uprawnieniem „S”. W sezonie 2024/2025 osobie dorosłej przysługuje refundacja szczepionki przeciw grypie w wysokości 50 proc. W tym sezonie ustalono limit finansowania równy cenie detalicznej.

Bezpłatnie przeciw grypie w POZ na podstawie recepty od lekarza zaszczepią się Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Dawcy Przeszczepu. W aptece będą musieli za to zapłacić zgodnie z cennikiem.

Podejrzewali odrę. Mają wyniki badań
Dowiedz się więcej:

Podejrzewali odrę. Mają wyniki badań

Olsztyn

Szczepionki przeciw grypie i pneumokokom są odpłatne dla osób bez uprawnień do świadczeń lub poza wskazaniami refundacyjnymi (w przypadku pneumokoków). Szczepionka przeciwko grypie bez refundacji kosztuje 52,70 zł lub 53,15 zł (zależy od szczepionki), a przeciwko pneumokokom - 280,12 zł.

Przy szczepieniu przeciw COVID-19 recepta nie jest wymagana. Potrzebne jest e-skierowanie, wystawiane automatycznie w Internetowym Koncie Pacjenta. Szczepionka jest bezpłatna (dostarcza ją Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych), jej podanie w POZ i w aptece również nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Autorka/Autor: Anna Bielecka

Źródło: tvn24.pl/Naczelna Rada Lekarska/Naczelna Rada Aptekarska

Źródło zdjęcia głównego: Inside Creative House/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieCovid-19HPVMedycyna
Anna Bielecka
Anna Bielecka
Czytaj także:
Kobieta podczas porodu
W kapsułkach albo koktajlach. Gwiazdy napędzają modę na jedzenie łożyska
Zuzanna Kuffel
Upały we Włoszech
Upały we Włoszech. Zmarł czterolatek
METEO
Jordan Loyd gra w reprezentacji Polski od tego roku
Polak z USA. Dlaczego rozdajemy paszporty?
Krzysztof Srogosz
Donald Trump
Trump wysyła Gwardię Narodową do stolicy
Świat
Gravelines
Elektrownia jądrowa przestała działać. Chodzi o meduzy
BIZNES
jazda na hulajnoga elektryczna
Na drodze leżał 12-latek, a obok hulajnoga
Katowice
"Afryka Express"
"Wszystko to, co kochają widzowie". Oto jesienna odsłona TVN
Kultura i styl
parkiet taniec shutterstock_2158842923
Właściciel klubu dla swingersów o dotacji
BIZNES
Wyrok(zdjęcie ilustracyjne)
Oskarżony o zabójstwo ponownie uniewinniony. "Łańcuch poszlak nie jest zamknięty"
Białystok
Pożary w Las Medulas
Ogniste wiry strawiły wiekowe kasztanowce
METEO
11 1405 zurek kierwinski-0016
Prokuratura Europejska zajmie się KPO
Polska
Boa tęczowy znaleziony przy śmietniku
Boa znaleziony przy śmietniku. Szukają właściciela
Wrocław
Max Korzh
Występuje rzadko, a jego pobyt w Warszawie wywołał burzę. Kim jest Max Korzh?
Kultura i styl
Potrącenie na Marymonckiej
Kierowca wjechał w cztery osoby na przejściu
WARSZAWA
imageTitle
Zakończono śledztwo po skandalu w norweskich skokach. Jest komunikat FIS
EUROSPORT
Upał w Polsce
Ten dzień długiego weekendu będzie szczególnie upalny
METEO
Z dzieckiem na ręku próbował uciekać przez pole
Uciekał przed policją z dzieckiem na ręku
Opole
Przecinał opony w zaparkowanych samochodach
Szedł ulicą i przebijał nożem opony
Wrocław
Mężczyzna został aresztowany
Kłótnia, cios pięścią i śmierć w szpitalu
Lublin
Kołobrzeg. zerwana trakcja
Ciężarówka zerwała sieć trakcyjną. Nie jeżdżą pociągi
Szczecin
Chorwacja, Igrane w gminie Podgora, Riwiera Makarska
Nie żyje Chorwat zaatakowany przez Polaków. "Nie ma tu już koegzystencji"
Świat
Koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha w Warszawie
Minister o konsekwencjach wobec zatrzymanych po koncercie
WARSZAWA
Emmanuel Macron
Macron ostrzega przed "katastrofą o bezprecedensowej skali"
Świat
Jerzy Dziewulski
Nie żyje Jerzy Dziewulski
Polska
Do wypadku doszło w poniedziałek około południa
Wyprzedzał pielgrzymkę, potrącił kobietę idącą na jej czele
Katowice
pap_20250331_0VU
Urząd Regulacji Energetyki ma nową szefową
BIZNES
imageTitle
Zniosą opłaty za wejście na niektóre szczyty
EUROSPORT
Aleksandra K. usłyszała zarzut zabójstwa. Jej martwe dziecko znaleziono w nocy z soboty na niedzielę w gminie Ułęż (Lubelskie)
Ciało noworodka w dawnej chlewni, zarzut zabójstwa dla matki
Lublin
imageTitle
Piekielnie trudne zadanie Lecha. Kiedy rewanżowy mecz z Crveną Zvezdą?
EUROSPORT
14-latek został ujęty przez policjantów
14-latek podczas ucieczki przed policją wypadł z drogi i wjechał w sklep
Rzeszów
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica