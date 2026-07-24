Zdrowie Pechowa sałata z Meksyku. Tysiące Amerykanów z "wybuchową biegunką" Zuzanna Kuffel |

Coraz więcej bąblowicy w Polsce Źródło wideo: tvn24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Na portalach społecznościowych można natrafić na anglojęzyczny termin "cyclospora skinny". Cyklospora to pasożyt, który w przypadku zakażenia powoduje "wybuchową biegunkę" i utratę apetytu. Infekcja może wiązać się z dużym spadkiem masy ciała, przez co niektóre Amerykanki żartobliwie porównują tego pierwotniaka do leków na otyłość. Pacjentom zakażonym cyklosporą raczej nie jest jednak do śmiechu - tym bardziej, że przedłużająca się biegunka może prowadzić do odwodnienia i znacznego osłabienia.

Jak podaje Centers for Disease Control and Prevention, czyli amerykańska inspekcja sanitarna, od 1 maja bieżącego roku w Stanach Zjednoczonych laboratoryjnie potwierdzono już 4173 przypadki cyklosporozy. Ponadto, próbki od ponad 7,4 tys. osób są obecnie badane z podejrzeniem zakażenia tym pasożytem. Do 20 lipca hospitalizowano 308 osób.

Cyklosporoza - objawy i leczenie

Cyklosporozę wywołuje pierwotniak cyclospora cayetanensis. To choroba pasożytnicza, która wiąże się z dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego. - Najczęstsze objawy cyklosporozy to wodnista biegunka i kurczowe bóle brzucha. Często występują też nudności, utrata apetytu i wzdęcia oraz osłabienie i zmęczenie wynikające z odwodnienia - wylicza w rozmowie z tvn24.pl Agnieszka Dziewięcka, specjalistka medycyny rodzinnej i certyfikowana lekarka medycyny podróży.

Ekspertka podkreśla, że cyklospora jest oportunistycznym pasożytem, przez co osoby, które mają obniżoną odporność, np. żyjące z HIV, są bardziej narażone na ciężki przebieg choroby wywoływanej przez tego pierwotniaka.

Zakażenie cyklosporą może być bezobjawowe. U osób, u których pasożyt spowoduje przykre dolegliwości, mogą one utrzymywać się od dwóch dni nawet do kilku tygodni, jeśli nie wdroży się odpowiedniego leczenia, czyli antybiotykoterapii.

- Wodnista biegunka może mieć różne przyczyny. Ważne jest to, aby różnicować infekcje pasożytnicze z wirusowymi i bakteryjnymi oraz na tej podstawie wdrażać celowane leczenie - mówi Agnieszka Dziewięcka.

Lekarka podkreśla, że w przypadku cyklospory rutynowe badanie stolca na obecność pasożytów jest mało przydatne. Trzeba wykonać badanie mikroskopowe ze światłem ultrafioletowym lub ze specjalnym barwieniem preparatów. Konieczne jest też przeanalizowanie w ten sposób kilku próbek z różnych dni, ponieważ nasz organizm nie wydala jaj cyklospory w sposób regularny.

Sałata z centralnego Meksyku

Skąd cyklospora w Stanach Zjednoczonych? Zakażenia połączono z sałatą importowaną z centralnego Meksyku. Sprzedawano ją w supermarketach i serwowano w restauracjach, m.in. w sieci Taco Bell. 17 lipca firma Taylor Fresh Foods wycofała z amerykańskiego rynku ten produkt.

Mycie owoców i warzyw chroni nas przed różnymi pasożytami, ale niestety nie przed cyklosporą. Dlatego amerykanie, którzy kupili w supermarkecie sałatę importowaną z centralnego Meksyku, zakażali się mimo jej umycia przed spożyciem. Jak podkreśla Agnieszka Dziewięcka, cyklospora ginie dopiero przy obróbce termicznej w temperaturze powyżej 70 st. Celsjusza.

Żeby ochronić się przed cyklosporą, trzeba też dokładnie wyczyścić i zdezynfekować inne produkty i powierzchnie, które miały kontakt ze skażoną sałatą. Okres wylęgania cyklospory to około tydzień, co oznacza, że objawy pojawiają się przeważnie po około siedmiu dniach od spożycia skażonej żywności.

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Czy cyklospora zagraża Polakom?

Czy istnieje ryzyko, że Polacy podróżujący na wakacje do Stanów Zjednoczonych, przywiozą cyklosporę do naszego kraju? - Cyklospora przenosi się wyłącznie drogą pokarmową. Nie można zakazić się tym pasożytem od drugiego człowieka. Żeby zawlec cyklosporozę z USA do Polski, ktoś musiałby tam kupić sobie sałatę z centralnego Meksyku i przywieźć ją do domu. Turyści na szczęście wybierają raczej inne pamiątki - uspokaja Agnieszka Dziewięcka.

Lekarka mówi, że Stany Zjednoczone generalnie nie należą do krajów, w których szczególnie należy obawiać się biegunki podróżnych. To dotyczy raczej krajów o niższych standardach sanitarnych.

- Kiedy przychodzą do mnie turyści wybierający się na przykład do Indii, szczegółowo omawiamy profilaktykę biegunki podróżnych. Pierwszą zasadą, o której warto pamiętać, jest to, aby nie jeść surowych produktów, tylko dania poddane obróbce termicznej i pić wodę wyłącznie butelkowaną, a nawet używać jej do mycia zębów zamiast wody z kranu - radzi Agnieszka Dziewięcka. Drugą kwestią jest przygotowanie się na wypadek biegunki. Do apteczki warto zabrać z Polski antybiotyk. Jak wyjaśnia lekarka medycyny podróży, picie samej wody nie wystarcza w przypadku odwodnienia - trzeba dodać do niej cukier i sól. Najlepiej spakować do apteczki elektrolity w saszetkach, nie w tabletkach musujących, ponieważ one są wrażliwe na zmianę wilgotności.