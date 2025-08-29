Logo strona główna
Zdrowie

Co piąty Polak to pracoholik. "Człowiek jedzie i nawet nie wie, kiedy wypadł z zakrętu"

Powodów pracoholizmu jest kilka – dopiero po ich zbadaniu można próbować terapii
Ministra o pilotażu czterodniowego tygodnia pracy
Źródło: TVN24
Do uzależnienia od pracy przyznaje się niecałe 8 procent Polaków. Po dokładniejszym zbadaniu okazuje się jednak, że aż co piąta osoba w naszym kraju jest pracoholikiem. Uzależniamy się od pracy, bo nie tylko chcemy spłacić kredyty, ale i żyć na poziomie. Kosztem tego są często zrujnowane relacje z bliskimi, problemy zdrowotne i wpadanie w nałogi.
Kluczowe fakty:
  • Mniej niż połowa polskich pracoholików przyznaje się do swojego problemu.
  • U źródeł pracoholizmu leżą nie tylko kwestie związane z zapłatą zobowiązań, ale i chęć prestiżowego życia.
  • Pracoholizm indukuje kolejne nałogi - nawet 70 procent ludzi ze świata rozrywki codziennie sięga po alkohol.
  • Jak można się wyleczyć z uzależnienia od pracy, skoro kredyty to zobowiązania zaciągane na wiele lat?
  Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Badania przeprowadzone na tysiącu osób z sześciu grup zawodowych pokazują, że 7,8 procent Polaków otwarcie przyznaje się do uzależnienia od pracy. Ale gdy naukowcy zastosowali precyzyjne kryteria diagnostyczne, okazało się, że realnie problem dotyczy już jednej piątej zatrudnionych. Co piąty Polak spełnia definicję pracoholika.

Raty, prestiż i rywalizacja

Według socjologa dr. Mariusza Zbigniewa Jędrzejki, autora badań, pracoholizm w Polsce ma przede wszystkim podłoże ekonomiczne i aspiracyjne. Wśród badanych dominowały motywacje związane z koniecznością spłaty kredytów i leasingów, a także chęcią podtrzymania wysokiego standardu życia. - Źródła pracoholizmu są w dużej mierze materialno-ekonomiczne. To nie tylko kredyt hipoteczny czy rata leasingowa, ale także potrzeba prestiżu i porównywania się z innymi - podkreślił badacz.

Urlop nie naładował ci baterii? Wiemy dlaczego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Urlop nie naładował ci baterii? Wiemy dlaczego

Joanna Kostyła

Najwyższe wskaźniki pracoholizmu stwierdzono w medycynie, prawie, transporcie i budownictwie. Ponad połowa kurierów pracuje średnio po 11 godzin dziennie, a w grupie zawodów budowlanych wielu pracowników prowadzących jednoosobowe działalności pracuje po 15-16 godzin dziennie, także w weekendy. Podobnie jest wśród specjalistów - stolarzy czy mechaników - którzy twierdzą, że "nikt nie zrobi tego tak dobrze jak oni". W show-biznesie i mediach problem jest równie realny, choć przykrywany słowem "pasja". - To często zasłona dymna. Chodzi o bycie widocznym, obecnym, rozpoznawalnym - ocenił dr Jędrzejko.

Alkohol i lęk i duma

Jak zauważył, tam, gdzie pojawia się chroniczna praca, niemal zawsze towarzyszą jej używki. Ponad 70 proc. ludzi ze świata rozrywki - wynika z badań - pije alkohol codziennie, wśród prawników odsetek sięga niemal połowy. Lekarze i prawnicy mówią o pasji, budowlańcy i kurierzy - o kredytach, artyści - o byciu w centrum uwagi. Pod spodem niemal zawsze kryje się to samo: materialne aspiracje i lęk, że "nie starczy".

Według Jędrzejki pracoholizm w Polsce nie rodzi się z biedy, ale z chęci życia ponad siły. Lekarz zarabiający ponad sto tysięcy miesięcznie bierze kolejne dyżury. Przedsiębiorca goni za kolekcją luksusowych aut - ma już siedem, chce jedenaście. Wspomaga się kokainą, by wytrzymać tempo. Stolarz, świetny fachowiec, pracuje po szesnaście godzin dziennie, jego żona odeszła, a on nadal nie zwalnia.

Wielu badanych z dumą mówi o swoich osiągnięciach. Ale cena, przestrzega naukowiec, jest wysoka: zdrowie, relacje, życie rodzinne. Dzieci takich rodziców spędzają czas same, widując ojca czy matkę tylko w weekendy lub podczas tygodniowego urlopu. Terapeuci coraz częściej spotykają trzydziesto- i czterdziestolatków z kryzysami małżeńskimi, którzy nie wiedzą, jak żyć razem po latach "małżeństwa na odległość". - To był jeden z impulsów do rozpoczęcia badań nad pracoholizmem - wskazał ekspert.

Chcemy żyć jak Niemcy, startowaliśmy z innego poziomu

Pracoholizm - podkreślił dr Jędrzejko - jest u nas także efektem kulturowym. - W PRL funkcjonowało powiedzenie: czy się stoi, czy się leży… Dziś młodzi wierzą, że mogą przejść drogę od pucybuta do milionera. Chcą żyć jak Niemcy czy Japończycy, choć startowaliśmy z innego poziomu - wyjaśnił socjolog.

Jak najlepiej odpocząć? Mamy "cztery kluczowe kryteria"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jak najlepiej odpocząć? Mamy "cztery kluczowe kryteria"

Piotr Michoń

Kredyty hipoteczne stają się smyczą, która prowadzi do pracy ponad siły. Jedna z badanych osób spłaca mieszkanie w luksusowej dzielnicy aż do emerytury - raty przekraczają średnie krajowe wynagrodzenie. "To nie jest wybór, to konieczność" - słyszą badacze.

Jak wyjść z pracoholizmu? Trzeba szukać "złotych wysp"

Da się wyjść z pracoholizmu, ale to trudniejsze niż z wielu innych uzależnień. Alkohol można odstawić. Kredytu - nie. Dlatego badacze proponują metodę "złotych wysp": wycinanie z kalendarza choćby małych fragmentów czasu na regenerację. Spacer, dzień wolny, weekend offline. Cokolwiek, co zatrzyma spiralę.

Socjolog zaznaczył, że Polacy są narodem pracowitym i kreatywnym. Wierzą, że "dadzą radę". I rzeczywiście, wielu imponuje wytrwałością. Ale za tą siłą kryje się cicha choroba. Doba ma tylko 24 godziny, a życie składa się nie tylko z pracy. W przeciwnym razie - jak mówi jeden z kierowców - "człowiek jedzie, jedzie… i nawet nie wie, kiedy wypadł z zakrętu".

Badania będą kontynuowane

Badanie zrealizowano metodą sondażu diagnostycznego i wywiadów focusowych na grupie 1003 respondentów reprezentujących sześć odrębnych grup zawodowych i 18 zawodów w okresie maj - czerwiec 2025 r. w dużych, średnich i małych miastach Polski przez Centrum Profilaktyki Społecznej we współpracy z Instytutem Psychologii Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.

Infekcja zepsuła urlop? To "choroba czasu wolnego"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Infekcja zepsuła urlop? To "choroba czasu wolnego"

Zuzanna Kuffel

Następnym etapem badań nad problemowymi zachowaniami Polaków będą substancje psychoaktywne, a trzecim - zaburzenia związane ze sferą behawioralną. Mają one sprawdzić, na ile tego typu zachowania mają wpływ na jakość rodziny oraz czy pracoholicy tworzą grupę podwyższonego ryzyka uzależnień substancyjnych.

Autorka/Autor: pwojc

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

