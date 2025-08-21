Burza wokół onkologii w Koninie. Pacjenci będą się leczyć w Poznaniu?

- We wtorek Maria Wróbel, naczelna pielęgniarka Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, poinformowała o czasowym wstrzymaniu przyjęć nowych pacjentów na oddział onkologiczny.
- O sprawie zrobiło się głośno, kiedy sytuację w konińskim szpitalu skomentował w programie na żywo europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Co powiedział?
- W kwestii zapłaty środków za nadwykonania wypowiedziała się rzeczniczka wielkopolskiego NFZ.
- W czwartek dyrektor szpitala w Koninie przekazała tvn24.pl oświadczenie w tej sprawie. Czy pacjenci faktycznie mają powody do obaw?
We wtorek Maria Wróbel, naczelna pielęgniarka Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, poinformowała o czasowym wstrzymaniu przyjęć nowych pacjentów na oddział onkologiczny. Powodem miało być to, że szpital czeka na wypłacenie przez NFZ środków za drugi kwartał działalności.
Z Konina na onkologię do Poznania
Jak przekazała Wróbel, NFZ zapłacił szpitalowi środki jedynie za pierwszy kwartał. Naczelna pielęgniarka konińskiego szpitala przekazała, że z powodu braku środków finansowych dyrekcja zdecydowała się ograniczyć działalność oddziału jedynie do pacjentów już wcześniej zarejestrowanych.
Co z pacjentami z regionu? Dostali informację, że mogą szukać pomocy w Poznaniu. Leczeniem pacjentów z nowotworami zajmują się tam m.in. Wielkopolskie Centrum Onkologii i Uniwersytecki Szpital Kliniczny.
- Z chwilą, z którą Fundusz będzie dalej uruchamiał środki i płacił za programy lekowe, na pewno rozpoczniemy kolejne przyjęcia pacjentów - zapewniła Wróbel. Jak dodała, z informacji uzyskanych od NFZ wynika, że Fundusz będzie starał się przekazywać pieniądze "w miarę możliwości".
Podobną radę dał pacjentom europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Jak powiedział dziś w programie telewizyjnym, "z pewnością są bardzo dobre obiekty wokół Konina, które natychmiast tych pacjentów są w stanie przyjąć". Jego słowa wywołały awanturę wśród gości zgromadzonych w studiu oraz oburzenie na portalach społecznościowych.
Dyrektor szpitala dementuje
Krystyna Brzezińska, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, zdementowała dzisiaj informację o wstrzymaniu przyjęć pacjentów onkologicznych w szpitalu, którym kieruje. Jak zaznacza, priorytetem było i jest zapewnienie ciągłości leczenia oraz bezpieczeństwa pacjentów szpitala.
"Pacjenci, którzy byli i są kierowani do Oddziału Onkologicznego, byli i są konsultowani wstępnie i oceniani pod kątem spełniania kryteriów włączenia do programów lekowych przez lekarzy specjalistów onkologii klinicznej tutejszego oddziału" - zapewnia Brzezińska w oświadczeniu przekazanym tvn24.pl.
Jak podkreśla, pacjenci wstępnie zakwalifikowani do programu lekowego otrzymywali informację o możliwości włączenia do programu w szpitalu w Koninie oraz w innych ośrodkach, gdzie terminy był wcześniejsze. "W wielu przypadkach lekarze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie osobiście ustalali terminy przyjęcia do leczenia w ościennych oddziałach onkologicznych" - dodaje dyrektor placówki.
Brzezińska informuje też, że w związku z tym, że NFZ zadeklarował wypłatę zaległych środków, zdecydowano o stopniowym zwiększaniu liczby nowo przyjmowanych pacjentów na oddział.
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie w okresie od 1 stycznia do lipca 2025 r. prowadził leczenie 4 280 pacjentów na oddziale onkologii, średnio miesięcznie 611. Obecnie prowadzone jest leczenie 385 pacjentów (stan na 20 sierpnia 2025 r.).
Od stycznia do lipca 2025 r. zakwalifikowano 69 nowych pacjentów do programów lekowych, kontynuując jednocześnie leczenie pacjentów już do niego włączonych.
NFZ: płacimy na bieżąco
W szpitalu w Koninie nadwykonania, czyli świadczenia wykonane poza limitami określonymi w NFZ, za pierwsze półrocze w ramach chemioterapii i programów lekowych wyniosły ponad 4 mln zł. NFZ nie ma obowiązku za nie płacić.
Co na to NFZ? - Szpital w Koninie co miesiąc otrzymuje pieniądze na chemioterapię i programy lekowe - poinformowała w środę rzeczniczka wielkopolskiego NFZ Marta Żbikowska, podkreślając, że nie jest prawdą, iż NFZ nie zapłacił w II kwartale za leczenie pacjentów onkologicznych.
- Wywiązując się z zawartej umowy, Fundusz przekazał Szpitalowi w pierwszym półroczu łącznie ponad 17 mln zł za omawiane zakresy. Dodatkowo koniński szpital otrzymał ponad 2,1 mln zł z tytułu tzw. nadwykonań, czyli za leczenie pacjentów ponad wartość umowy - podkreśliła Żbikowska.
Zaznaczyła, że wielkopolski NFZ na bieżąco finansuje świadczenia udzielone przez świadczeniodawców, w tym przez szpital w Koninie, zgodnie z zawartymi umowami. Poinformowała, że leczenie onkologiczne, w tym chemioterapia i programy lekowe, to świadczenia priorytetowe, za które Fundusz płaci co miesiąc - terminowo i w pierwszej kolejności.
Żbikowska dodała, że obecnie oddział NFZ przeprowadza analizę poziomu wykonania umów przez wszystkie podmioty w Wielkopolsce w drugim kwartale i po jej zakończeniu zostaną podjęte decyzje dotyczące aneksowania umów uwzględniających realizację świadczeń nielimitowanych.
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie realizuje program naprawczy na lata 2024-2026. Po kilku latach generowania strat placówka zakończyła zeszły rok z dodatnim wynikiem finansowym w wysokości ponad 482 tys. zł. Zobowiązania długoterminowe szpitala na koniec 2024 roku wyniosły niemal 17,6 mln zł.
