Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Burza wokół onkologii w Koninie. Pacjenci będą się leczyć w Poznaniu?

|
Szpital w Koninie
Jolanta Sobierańska-Grenda zreformuje szpitale? "To jej konik"
Źródło: TVN24
Naczelna pielęgniarka szpitala w Koninie poinformowała o ograniczeniu przyjęć pacjentów onkologicznych. W mediach zaczęła nieść się informacja, że pacjenci z regionu muszą szukać pomocy gdzie indziej. W czwartek dyrektor placówki zdementowała te wiadomości, zapewniając, że każdy pacjent kierowany do oddziału onkologii w jej szpitalu, jest konsultowany. Są jednak pewne ograniczenia. O co chodzi?
Kluczowe fakty:
  • We wtorek Maria Wróbel, naczelna pielęgniarka Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, poinformowała o czasowym wstrzymaniu przyjęć nowych pacjentów na oddział onkologiczny.
  • O sprawie zrobiło się głośno, kiedy sytuację w konińskim szpitalu skomentował w programie na żywo europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Co powiedział?
  • W kwestii zapłaty środków za nadwykonania wypowiedziała się rzeczniczka wielkopolskiego NFZ.
  • W czwartek dyrektor szpitala w Koninie przekazała tvn24.pl oświadczenie w tej sprawie. Czy pacjenci faktycznie mają powody do obaw?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

We wtorek Maria Wróbel, naczelna pielęgniarka Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, poinformowała o czasowym wstrzymaniu przyjęć nowych pacjentów na oddział onkologiczny. Powodem miało być to, że szpital czeka na wypłacenie przez NFZ środków za drugi kwartał działalności.

Z Konina na onkologię do Poznania

Jak przekazała Wróbel, NFZ zapłacił szpitalowi środki jedynie za pierwszy kwartał. Naczelna pielęgniarka konińskiego szpitala przekazała, że z powodu braku środków finansowych dyrekcja zdecydowała się ograniczyć działalność oddziału jedynie do pacjentów już wcześniej zarejestrowanych.

Co z pacjentami z regionu? Dostali informację, że mogą szukać pomocy w Poznaniu. Leczeniem pacjentów z nowotworami zajmują się tam m.in. Wielkopolskie Centrum Onkologii i Uniwersytecki Szpital Kliniczny.

- Z chwilą, z którą Fundusz będzie dalej uruchamiał środki i płacił za programy lekowe, na pewno rozpoczniemy kolejne przyjęcia pacjentów - zapewniła Wróbel. Jak dodała, z informacji uzyskanych od NFZ wynika, że Fundusz będzie starał się przekazywać pieniądze "w miarę możliwości".

Podobną radę dał pacjentom europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Jak powiedział dziś w programie telewizyjnym, "z pewnością są bardzo dobre obiekty wokół Konina, które natychmiast tych pacjentów są w stanie przyjąć". Jego słowa wywołały awanturę wśród gości zgromadzonych w studiu oraz oburzenie na portalach społecznościowych.

Tak znikają porodówki. Są nowe dane
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tak znikają porodówki. Są nowe dane

Dyrektor szpitala dementuje

Krystyna Brzezińska, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, zdementowała dzisiaj informację o wstrzymaniu przyjęć pacjentów onkologicznych w szpitalu, którym kieruje. Jak zaznacza, priorytetem było i jest zapewnienie ciągłości leczenia oraz bezpieczeństwa pacjentów szpitala.

"Pacjenci, którzy byli i są kierowani do Oddziału Onkologicznego, byli i są konsultowani wstępnie i oceniani pod kątem spełniania kryteriów włączenia do programów lekowych przez lekarzy specjalistów onkologii klinicznej tutejszego oddziału" - zapewnia Brzezińska w oświadczeniu przekazanym tvn24.pl.

Jak podkreśla, pacjenci wstępnie zakwalifikowani do programu lekowego otrzymywali informację o możliwości włączenia do programu w szpitalu w Koninie oraz w innych ośrodkach, gdzie terminy był wcześniejsze. "W wielu przypadkach lekarze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie osobiście ustalali terminy przyjęcia do leczenia w ościennych oddziałach onkologicznych" - dodaje dyrektor placówki.

Brzezińska informuje też, że w związku z tym, że NFZ zadeklarował wypłatę zaległych środków, zdecydowano o stopniowym zwiększaniu liczby nowo przyjmowanych pacjentów na oddział.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie w okresie od 1 stycznia do lipca 2025 r. prowadził leczenie 4 280 pacjentów na oddziale onkologii, średnio miesięcznie 611. Obecnie prowadzone jest leczenie 385 pacjentów (stan na 20 sierpnia 2025 r.). 
Krystyna Brzezińska, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

Od stycznia do lipca 2025 r. zakwalifikowano 69 nowych pacjentów do programów lekowych, kontynuując jednocześnie leczenie pacjentów już do niego włączonych.

NFZ: płacimy na bieżąco

W szpitalu w Koninie nadwykonania, czyli świadczenia wykonane poza limitami określonymi w NFZ, za pierwsze półrocze w ramach chemioterapii i programów lekowych wyniosły ponad 4 mln zł. NFZ nie ma obowiązku za nie płacić.

Co na to NFZ? - Szpital w Koninie co miesiąc otrzymuje pieniądze na chemioterapię i programy lekowe - poinformowała w środę rzeczniczka wielkopolskiego NFZ Marta Żbikowska, podkreślając, że nie jest prawdą, iż NFZ nie zapłacił w II kwartale za leczenie pacjentów onkologicznych.

- Wywiązując się z zawartej umowy, Fundusz przekazał Szpitalowi w pierwszym półroczu łącznie ponad 17 mln zł za omawiane zakresy. Dodatkowo koniński szpital otrzymał ponad 2,1 mln zł z tytułu tzw. nadwykonań, czyli za leczenie pacjentów ponad wartość umowy - podkreśliła Żbikowska.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nowa metoda leczenia nowotworów w Poznaniu. "Wielka nadzieja" czy eksperyment?

Nowa metoda leczenia nowotworów w Poznaniu. "Wielka nadzieja" czy eksperyment?

Zuzanna Kuffel
Szczepionka na raka coraz bliżej? Nowe badania

Szczepionka na raka coraz bliżej? Nowe badania

Zuzanna Kuffel

Zaznaczyła, że wielkopolski NFZ na bieżąco finansuje świadczenia udzielone przez świadczeniodawców, w tym przez szpital w Koninie, zgodnie z zawartymi umowami. Poinformowała, że leczenie onkologiczne, w tym chemioterapia i programy lekowe, to świadczenia priorytetowe, za które Fundusz płaci co miesiąc - terminowo i w pierwszej kolejności.

Żbikowska dodała, że obecnie oddział NFZ przeprowadza analizę poziomu wykonania umów przez wszystkie podmioty w Wielkopolsce w drugim kwartale i po jej zakończeniu zostaną podjęte decyzje dotyczące aneksowania umów uwzględniających realizację świadczeń nielimitowanych.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie realizuje program naprawczy na lata 2024-2026. Po kilku latach generowania strat placówka zakończyła zeszły rok z dodatnim wynikiem finansowym w wysokości ponad 482 tys. zł. Zobowiązania długoterminowe szpitala na koniec 2024 roku wyniosły niemal 17,6 mln zł.

Autorka/Autor: Zuzanna Kuffel

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieOnkologiaSzpitalKoninNowotworyNarodowy Fundusz Zdrowia
Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Czytaj także:
"Ja nie wiem, co jest prawdą". Dlaczego sztuczna inteligencja kłamie
"Ja nie wiem, co jest prawdą". Sztuczna inteligencja bije się w piersi - i nadal kłamie
Michał Istel
imageTitle
Mistrz Polski na dopingu. Kilkuletnia dyskwalifikacja
Najnowsze
mid-25813448
Weto prezydenta, błyskawiczna riposta premiera
BIZNES
Auto miało włączone światła
Spał w aucie na bocznej drodze. Był poszukiwany, a pojazd kradziony
Białystok
kontenery shutterstock_2377685271
Cła Trumpa zostaną obniżone. USA i UE ze wspólnym oświadczeniem
BIZNES
imageTitle
"Kradzież" od partnera? Świątek i Ruud wskazali po jednym elemencie
EUROSPORT
Konin
Nocna prohibicja przynosi efekty. Liczba interwencji spadła o 69 procent
Poznań
Stopnie schodów mają różną długość
Ktoś ma tu nierówno pod... nogami. Kuriozalny remont schodów w centrum Poznania
Poznań
Prognoza anomalii temperatury na wysokości około 1500 metrów 
Zbliża się wielkie ochłodzenie. Kiedy nastąpi kulminacja
METEO
Prace rozbiórkowe spalonej hali
W całym kraju włączą sygnały. W hołdzie zmarłemu strażakowi
Trójmiasto
Obietnice minus. Emerytury stażowe
Emerytury do ponownego przeliczenia. Decyzja prezydenta
BIZNES
Mieszkańcy otrzymali rozliczenia za ogrzewanie
Dostali rachunki grozy za ogrzewanie. Teraz domagają się wyjaśnień
Kujawsko-Pomorskie
Policja (zdjęcie ilustracyjne), taśma, radiowóz
Zwłoki kobiety w mieszkaniu. Jedna osoba zatrzymana
WARSZAWA
Paweł Wroński
MSZ reaguje po eksplozji drona w Osinach
Polska
10-latek ranny podczas prac w sadzie (zdjęcie ilustracyjne)
22-latek odpowie za atak na ratowników medycznych
Kraków
Sebastian M. poszukiwany po wypadku na A1
Sprawa Sebastiana M. Jest decyzja sądu w sprawie aresztu
Łódź
Zamrożenie cen energii. Co podpisał, a czego nie podpisał Karol Nawrocki
Zamrożenie cen energii. Co podpisał, a czego nie podpisał Nawrocki
Michał Istel
shutterstock_2546899359
"Nie dajcie się okraść". Nowa kampania oszustów
BIZNES
shutterstock_2531308729
Raport NIK: wydatki na dializy rosną, a zgonów coraz więcej
Zdrowie
Nord Stream
Włoska policja zatrzymała podejrzanego o wysadzenie Nord Stream
Świat
26-latek został zatrzymany (zdjęcie ilustracyjne)
Radny zatrzymany za obcowanie płciowe z małoletnią. Usłyszał zarzut
Wrocław
imageTitle
Kiedy pierwszy mecz Polek na mistrzostwach świata?
EUROSPORT
Kolizja tramwaju z autobusem na Świeradowskiej
Autobus rozerwany na pół po kolizji z tramwajem
Wrocław
Makaki królewskie (Macaca mulatta) - zdj. ilustracyjne
Upały. Dzikie zwierzęta też walczą z przegrzaniem
METEO
Zalążki trąb wodnych widoczne z miejscowości Darłówko
"Niesamowity widok" nad Bałtykiem
METEO
Dyrektor muzeum Waldemar Wilczewski uważa, że to najważniejsza tegoroczna ekspozycja
Zrabowali je Sowieci, przed Niemcami ukryli działacze polskiej konspiracji. Wyjątkowa wystawa 
Białystok
Władysław Kosiniak-Kamysz
Holandia wyśle do Polski zestawy Patriot i kilkuset żołnierzy
Polska
Stolica planuje budowę farmy wiatrowej (zdj. ilustracyjne)
Ministra klimatu: weto prezydenta wbrew logice, ekonomii i interesowi państwa
BIZNES
Kobieta została raniona nożem. Nie przeżyła (zdj. ilustracyjne)
Prosił o pomoc w sklepie. Wcześniej został porwany
Poznań
imageTitle
Lider rankingu tenisistów chory. Co z jego startem w US Open?
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica