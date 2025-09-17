Jak zapisać się na szczepienie przeciwko COVID-19? Odpowiadamy na najczęstsze pytania

Lekarze nadal obserwują zachorowania na koronawirusa

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: W ramach wspólnego unijnego przetargu do Polski trafi około miliona dawek szczepionek firmy Moderna. Kupiło je Ministerstwo Zdrowia. Pacjenci będą mogli skorzystać z nich bezpłatnie.

9 września wystawiono e-skierowania na szczepienia. Rejestracja miała ruszyć 15 września, ale pojawiły się problemy. Teraz już można zapisać się w wybranym punkcie.

Którzy pacjenci szczególnie powinni zaszczepić się przeciwko koronawirusowi?

Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce " Zdrowie " w serwisie tvn24.pl.

Ministerstwo Zdrowia kupiło szczepionki, a NFZ zrefunduje populacyjne szczepienia przeciwko COVID-19. Dzięki temu wszyscy chętnie pacjenci będą mogli skorzystać z nich bezpłatnie. W ramach wspólnego unijnego przetargu do Polski trafi około miliona dawek szczepionek firmy Moderna. Tę liczbę będzie można zwiększyć. Jak wyjaśniał niedawno dr Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny, jeśli ktoś chce skorzystać z innej dopuszczonej do obrotu w Polsce szczepionki, ma taką możliwość, ale musi zapłacić za nią z własnej kieszeni.

Kto może się zaszczepić?

Bezpłatne szczepienia są dostępne dla wszystkich, którzy ukończyli 6. miesiąc życia. Od ostatniego szczepienia przeciw COVID-19 należy zachować odstęp co najmniej 3 miesięcy (90 dni).

Jak uzyskać e-skierowanie na szczepienie?

E-skierowania na szczepienie wystawiono 9 września. Dostępne są one na Internetowym Koncie Pacjenta. Zgodnie z terminarzem, który na początku miesiąca przedstawił resort zdrowia, bezpłatne szczepienia przeciwko koronawirusowi ruszą 22 września. Pacjenci mieli się na nie zapisywać już od 15 września, ale w poniedziałek pojawiły się problemy - większość punktów szczepień nie udostępniła tego dnia terminów. Powód? Niektóre placówki wolały poczekać z zapisywaniem pacjentów aż przyjedzie do nich dostawa szczepionek.

W poniedziałek rzecznik Centrum e-Zdrowia Tomasz Kulas w rozmowie z PAP i rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb w rozmowie z tvn24.pl zapewniali, że mimo początkowych problemów z zapisami, szczepienia ruszą zgodnie z planem, czyli 22 września br. Gołąb mówił też, że terminy będą sukcesywnie pojawiać się w systemie IKP. Stało się tak jak zapowiadał Jakub Gołąb - w środę dostępnych jest już znacznie więcej terminów.

Dlaczego nie mam e-skierowania?

Jeśli w IKP nie pojawia się skierowanie na szczepienie, powodem może być to, że od ostatniego szczepienia nie upłynęło jeszcze 90 dni lub punkt szczepień nie wpisał prawidłowo poprzedniego szczepienia.

"Jeśli punkt szczepień popełnił błąd, wprowadzając Twoją kartę szczepienia do systemu, skontaktuj się z nim, by to poprawił. E-skierowanie na szczepienie może Ci też zawsze wystawić lekarz pierwszego kontaktu (podstawowej opieki zdrowotnej – POZ) w Twojej przychodni lub lekarz w punkcie szczepień", radzi resort zdrowia.

Jak zapisać się na szczepienie?

Na szczepienie przeciw COVID-19 można się zapisać na trzy sposoby: w punkcie szczepień (przychodni POZ lub aptece), przez aplikację mojeIKP lub na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Szczegółowe instrukcje podaje Ministerstwo Zdrowia. Taka sama ścieżka dotyczy osób korzystających z publicznej ochrony zdrowia, jak i z tej w ramach pakietów medycznych - koszty szczepień są pokrywane z budżetu państwa.

Gdzie można się zaszczepić przeciw COVID-19?

Bezpłatne szczepienia będą wykonywane w aptekach, które dołączyły do programu i przychodniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Ich lista - z adresami i numerami telefonu - jest dostępna na pacjent.gov.pl. Z aptecznych punktów szczepień mogą korzystać osoby pełnoletnie. Dzieci i młodzież do 18. roku życia muszą udać się do przychodni.

Jaką szczepionką będę zaszczepiony/a przeciw COVID-19?

Preparatem wykorzystywanym w programie bezpłatnych szczepień przeciw COVID-19 w tym roku jest Spikevax LP.8.1. (producent - Moderna). Dawka i schemat szczepień są uzależnione od profilu pacjenta:

Osoby 12+ bez obniżonej odporności - dawka jednorazowa 50 mcg.

Osoby w wieku 12+ z ciężkim niedoborem odporności - dawka 50 mcg i kolejna po 2 miesiącach. O szczepieniu decyduje lekarz.

Dzieci od 5 do 11 lat - dawka jednorazowa 25 mcg.

Niezaszczepione dzieci od 6 miesięcy do 4 lat - dwie dawki po 25 mcg w odstępie co najmniej 28 dni.

Dzieci od 6 miesięcy do 4 lat, które już były szczepione lub chorowały na COVID-19 - dawka jednorazowa 25 mcg.

Kto w szczególności powinien się zainteresować szczepieniem przeciw COVID-19?

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, szczepienie jest szczególnie zalecane:

osobom o obniżonej odporności, u których COVID-19 może mieć ciężki przebieg, czyli:

osobom powyżej 60 lat,

dzieciom, młodzieży i dorosłym z chorobami współistniejącymi, czyli otyłością (BMI ≥ 25), cukrzycą, przewlekłą chorobą płuc, przewlekłą chorobą nerek, chorobą układu sercowo-naczyniowego, zaburzeniami neurorozwojowymi, aktywną chorobą nowotworową, chorobą immunosupresyjną lub leczeniem immunosupresyjnym,

pensjonariuszom placówek opieki długoterminowej

kobietom w ciąży (w celu zmniejszenia liczby powikłań COVID-19 u noworodków)

pracownikom ochrony zdrowia, zwłaszcza mającym bezpośredni kontakt z pacjentami i materiałem zakaźnym.

Resort zdrowia oraz lekarze zachęcają do korzystania z bezpłatnych szczepień. Na to, jak teraz przechodzimy koronawirusa, nie ma wpływu to, że chorowaliśmy na niego wcześniej, zwłaszcza na początku pandemii. - Koronawirus nie jest jak na przykład ospa wietrzna - przechorowanie go nie daje nam trwałej odporności. Przeciwciała, które w czasie infekcji wytwarza nasz organizm, nie utrzymują się długo i możemy zachorować ponownie. Podobnie jest ze szczepieniami - uodpornienie z czasem zanika, więc trzeba przyjmować dawki przypominające i zaktualizowane w dostosowaniu do dominującego wariantu wirusa - powiedział w rozmowie z tvn24.pl dr n. med. Mateusz Babicki, specjalista medycyny rodzinnej.

Czy tego samego dnia mogę się zaszczepić przeciwko COVID-19 i na przykład grypie?

Resort zdrowia wyjaśnia, że szczepionkę przeciw COVID-19 można podawać w czasie jednej wizyty z innymi szczepionkami, w dowolnym czasie przed podaniem lub po podaniu innych szczepionek. W tym "żywych", inaktywowanych, a także szczepionek zalecanych kobietom w ciąży. Warto o tym pamiętać, bo jak pokazały wyniki badania zrealizowanego w ramach kampanii "Wygraj z RSV. Zaszczep się", tylko jedna trzecia osób po 60. roku życia wiedziała, że istnieje możliwość realizacji więcej niż jednego szczepienia podczas tej samej wizyty, ale aż 61 procent zadeklarowało, że chętnie by z takiej opcji skorzystało.