Zgłosiła, że groził bronią jej i jej 9-letniemu synowi

Wrocławscy policjanci zatrzymali 50-latka, który miał grozić 39-letniej kobiecie i jej dziewięcioletniemu synowi pistoletem i znieważyć ich na tle narodowościowym. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli dwa pistolety gazowe i amunicję.

Do Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki zgłosiła się obywatelka Ukrainy, która powiadomiła o tym, że 50-letni mężczyzna groził jej i dziewięcioletniemu synowi przedmiotem przypominającym broń. Mieszkaniec Wrocławia miał znieważyć kobietę oraz jej syna na tle narodowościowym. - Do zdarzenia miało dość kiedy kobieta wracała z pracy w obecności dziecka. Przed budynkiem, w którym mieszkała podszedł do nich mężczyzna i skierował w ich kierunku przedmiot przypominający broń, domagając się, by natychmiast opuścili Polskę. Napastnik schował broń w momencie, kiedy dziecko zaczęło płakać. Kobieta po oddaleniu się sprawcy od razu powiadomiła policję - informuje asp. szt. Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

W domu miał dwa pistolety

W środę policjanci zatrzymali podejrzanego w miejscu zamieszkania, gdzie znaleźli dwa pistolety zasilane gazem wraz amunicją.

Za groźby karalne grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.

