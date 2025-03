"Fan higieny jamy ustnej". Ukradł ze sklepu 88 past do zębów

Do zdarzenia doszło we Wrocławiu

Wrocławianin w jednym ze sklepów ukradł 88 past do zębów. 39-latek został zatrzymany przez policję. Łączna wartość skradzionego towaru to ponad 1000 złotych.

Do nietypowej kradzieży doszło w ostatnim czasie w jednym z wrocławskich dyskontów.

"Fan higieny jamy ustnej w rękach policji. Dbanie o higienę jamy ustnej jest bardzo ważne w codziennym życiu. Nasz dzisiejszy 'bohater' tak wziął sobie to do serca, że postanowił w sposób nielegalny zrobić sobie zapas pasty do mycia zębów, zabierając ten produkt z jednego z dyskontów na terenie miasta" - napisała policja w komunikacie.

"39-letni mężczyzna ukradł 88 sztuk past do zębów. Ochrona sklepu szybko zareagowała i ujęła złodzieja. Łączna wartość skradzionych rzeczy, to ponad 1000 zł i dzięki dobrej reakcji na szczęście towar wrócił do sprzedaży" - podała wrocławska policja.

Funkcjonariuszy z Komisariatu Policji Wrocław-Ołbin zatrzymali podejrzewanego. 39-latek usłyszał już w tej sprawie zarzuty dotyczące kradzieży. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.