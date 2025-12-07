Strzelał z wiatrówki w centrum handlowym, bił i kopał. Mężczyzna stracił oko. Wyrok

Wrocław Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło 15 marca w jednej z wrocławskich galerii handlowych.

"Oskarżony użył przemocy wobec obywatela Rumunii z powodu jego przynależności narodowej w ten sposób, że kilkukrotnie strzelił w kierunku pokrzywdzonego z posiadanego pistoletu pneumatycznego" - poinformowała Karolina Stocka-Mycek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Michał F. następnie bił i kopał pokrzywdzonego po całym ciele. W wyniku napaści ofiara doznała poważnych obrażeń, w tym uszkodzenia oka, które trzeba było usunąć. Lekarze stwierdzili trwałe kalectwo.

Wyrok za przestępstwo z nienawiści

Sąd skazał Michała F. za przestępstwo z nienawiści i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w pełni podzielając ustalenia Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Śródmieścia.

Sąd Okręgowy wymierzył oskarżonemu karę pięciu lat więzienia. Ponadto Michał F. ma zapłacić pokrzywdzonemu 32 421 złotych tytułem odszkodowania oraz 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Wyrok nie jest prawomocny.

