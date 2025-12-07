Logo strona główna
Wrocław

Strzelał z wiatrówki w centrum handlowym, bił i kopał. Mężczyzna stracił oko. Wyrok

Wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
Wrocław
Źródło: Google Earth
Sąd Okręgowy we Wrocławiu skazał Michała F. na pięć lat więzienia za brutalny atak na obywatela Rumunii we wrocławskiej galerii handlowej. Uznał, że agresja była motywowana nienawiścią narodowościową.

Do zdarzenia doszło 15 marca w jednej z wrocławskich galerii handlowych.

"Oskarżony użył przemocy wobec obywatela Rumunii z powodu jego przynależności narodowej w ten sposób, że kilkukrotnie strzelił w kierunku pokrzywdzonego z posiadanego pistoletu pneumatycznego" - poinformowała Karolina Stocka-Mycek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Michał F. następnie bił i kopał pokrzywdzonego po całym ciele. W wyniku napaści ofiara doznała poważnych obrażeń, w tym uszkodzenia oka, które trzeba było usunąć. Lekarze stwierdzili trwałe kalectwo.

Atakował nożami ludzi w galerii, jedną osobę zabił. Może wyjść na wolność

Atakował nożami ludzi w galerii, jedną osobę zabił. Może wyjść na wolność

Rzeszów
Strzelał z wiatrówki, mężczyzna stracił oko. Jest akt oskarżenia

Strzelał z wiatrówki, mężczyzna stracił oko. Jest akt oskarżenia

Wyrok za przestępstwo z nienawiści

Sąd skazał Michała F. za przestępstwo z nienawiści i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w pełni podzielając ustalenia Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Śródmieścia.

Sąd Okręgowy wymierzył oskarżonemu karę pięciu lat więzienia. Ponadto Michał F. ma zapłacić pokrzywdzonemu 32 421 złotych tytułem odszkodowania oraz 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Wyrok nie jest prawomocny.

Autorka/Autor: SK/b

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

WrocławSąd
