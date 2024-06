Spłonął pałac Stolbergów. Całonocna walka z ogniem

- Płonął XIX-wieczny nieużytkowany Pałac we Wrocławiu przy ul. Pęgowskiej. Paliło się drewniane wyposażenie wewnątrz obiektu. Akcja straży pożarnej zakończyła się w dzisiaj o godzinie 6:37. W działaniach brało udział łącznie 19 zastępów - poinformował w poniedziałek dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

"Działania trwały całą noc. Główny wysiłek zakończył się po piątej. Generalnie, tam na miejscu po dojeździe pierwszych zastępów zastano rozwinięty pożar pustostanu. Palił się cały zamek wraz z wieżyczką" – powiedział kpt. Przemysław Rogalewicz z PSP we Wrocławiu.

W poniedziałek około godziny 7:30 ponownie pojawił płomień, strażacy musieli wrócić na miejsce. - Większość to jest dym na pogorzelisku. Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej, które zalewają to wodą – poinformował w rozmowie z tvn24.pl dyżurny KM PSP we Wrocławiu.