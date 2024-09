Wykorzystują powódź i szabrują. Prokuratura reaguje

W związku ze zgłoszonymi przypadkami szabrownictwa na terenach powodziowych prokuratury podjęły działania w kierunku ścigania sprawców takich przestępstw. Złodzieje wykorzystują sytuację i okradają domy, garaże, sklepy, stacje benzynowe. Za kradzież grozi do pięciu lat więzienia. Za tak zwaną kradzież zuchwałą za kratki można trafić nawet na osiem lat.

Ukradł sprzęt AGD i rower

Okradli Orlen w Kłodzku

Prokuratura informuje, że ponadto trwają czynności procesowe w odniesieniu do dwóch sprawców kradzieży alkoholu ze stacji Orlen w Kłodzku. "W sprawie kradzieży na stacji Orlen w Kłodzku prokurator polecił wszczęcie postępowania o przestępstwo tzw. kradzieży zuchwałej. Postępowanie pozostaje w toku" - poinformował na platformie X rzecznik prasowy PK Przemysław Nowak.

Szukają szabrowników w busie

Okradli ratowników

Z kolei rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, Karolina Stocka-Mycek, poinformowała w czwartek, że w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia Krzyki-Zachód zarejestrowano postępowanie dotyczące zaboru w celu przywłaszczenia tysiąca złotych i aparatu fotograficznego Fuji wraz z obiektywem o wartości dwóch tys. zł na szkodę dwóch osób pomagających w ramach akcji przeciwpowodziowej we Wrocławiu. "W wyniku czynności podjętych przez funkcjonariuszy policji odzyskano aparat wraz z obiektywem. Aktualnie trwają czynności zmierzające do zatrzymania sprawcy czynu" - dodała.