Znaleźli niewybuch, ewakuowano 170 osób

We wtorek rano, podczas prac ziemnych prowadzonych przy ul. Swobodnej 73 we Wrocławiu, odkryto fragmenty niewybuchu pochodzącego z okresu II wojny światowej.

"Ewakuowano około 170 osób z Centrum Kształcenia Ustawicznego" - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Teren został natychmiast zabezpieczony przez policję, która czuwa nad bezpieczeństwem do czasu przyjazdu saperów. Według magistratu, nie ma bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców okolicznych budynków.

W rejonie ulic Swobodnej i Zielińskiego mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu.

