Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Jest wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Bogdana Święczkowskiego
Jest wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Bogdana Święczkowskiego
Wrocław

Znaleźli niewybuch, ewakuowano 170 osób

Saperzy będą podejmować niewybuchy (zdjęcie ilustracyjne)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Źródło: Google Earth
Podczas prac ziemnych w rejonie ulic Swobodnej we Wrocławiu odkryto niewybuch z czasów II wojny światowej. Z budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego ewakuowano około 170 osób. Teren zabezpiecza policja, trwa oczekiwanie na przyjazd saperów.

We wtorek rano, podczas prac ziemnych prowadzonych przy ul. Swobodnej 73 we Wrocławiu, odkryto fragmenty niewybuchu pochodzącego z okresu II wojny światowej.

"Ewakuowano około 170 osób z Centrum Kształcenia Ustawicznego" - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Teren został natychmiast zabezpieczony przez policję, która czuwa nad bezpieczeństwem do czasu przyjazdu saperów. Według magistratu, nie ma bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców okolicznych budynków.

W rejonie ulic Swobodnej i Zielińskiego mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu.

TVN24 HD. Oglądaj na żywo
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD. Oglądaj na żywo

Autorka/Autor: SK/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Udostępnij:
TAGI:
WrocławNiewybuch
Czytaj także:
pap_20151022_0O8
"Oddać" to można książkę do biblioteki. Ludziom zapewniamy opiekę
Justyna Suchecka
Pilne
Jest wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Bogdana Święczkowskiego
Jeśli ktoś celowo na ciebie kaszle lub pluje, możesz powiadomić służby
COVID-19 w natarciu. Rośnie liczba zakażeń
Zdrowie
Tankowiec "floty cieni" mija statek towarowy. Zdjęcie z sierpnia 2024 roku
Zamknąć Bałtyk dla rosyjskich tankowców? Nawrocki: za wcześnie na deklaracje
Przemyt papierosów balonem
Tajemniczy duży balon z dużą paczką. A w pobliżu dwóch mężczyzn z lokalizatorem
WARSZAWA
Antananarywa, Madagaskar
Bunt pokolenia Z. Protesty i upadek rządu w kolejnych krajach
Świat
Chciał zainwestować w akcję, trafił na oszusta. Stracił blisko 383 tysiące złotych
1200 poszkodowanych, 300 milionów strat, dwóch byłych bankierów oskarżonych
Najnowsze
imageTitle
Wembanyama już pali się do gry. "Wszystkie światła są zielone"
EUROSPORT
Ariel, jeden z księżyców Uranu
Pod lodową powierzchnią może kryć się głęboki ocean
METEO
Turner
Odsłonięto pomnik Tiny Turner. Fani: tragedia
Kultura i styl
electronics art - Pauras shutterstock_1596558850
Legendarna marka na sprzedaż. Druga największa transakcja w historii
BIZNES
Michał Woś
Woś wezwany do prokuratury
Emma Watson jest znana ze swojej walki na rzecz praw kobiet
J.K. Rowling reaguje na słowa Emmy Watson. "Nie zdaje sobie sprawy ze swojej ignorancji"
Martyna Nowosielska-Krassowska
Policja poszukuje tego mężczyzny
Zniszczył skaner, wyświetlacz i dwie kamery paczkomatu
WARSZAWA
Tragiczny wypadek na S8 w Oleśnicy
Cztery osoby nie żyją, areszt dla kierowcy
Wrocław
Zniszczenia w Kramatorsku w obwodzie donieckim, Ukraina
Putin przypomniał o aneksji części Ukrainy. W orędziu
Świat
Mężczyzna zaatakował dziecko jadące hulajnogą (zdjęcie ilustracyjne)
11-latek na hulajnodze jechał drogą krajową
Opole
imageTitle
Lewis Hamilton w żałobie. "Najtrudniejsza decyzja w życiu"
EUROSPORT
Donald Trump
Sąd wstrzymuje decyzję Trumpa. "Niepokojący brak poszanowania"
BIZNES
Strażacy szybko uporali się z pożarem
Przedszkolaki jechały na wycieczkę, autobus stanął w płomieniach
Poznań
KA241203_140
Jest decyzja w sprawie sędziego Iwańca. Żurek: to było konieczne
Pożar mini w Rembertowie
Płomienie buchały z wnętrza. Pożar auta elektrycznego
WARSZAWA
Zatrzymano go po 29 latach od zbrodni
30 lat temu zabił, teraz usłyszał wyrok
Lublin
Zniszczony dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki
Zniszczony dom w Wyrykach. Prezydent: nie mogło być innej reakcji
Konrad Berkowicz zmanipulował słowa Donalda Tuska
FAŁSZCo Tusk mówił o Izraelu, a co poseł Berkowicz zrozumiał
KONKRET24
imageTitle
Rollercoaster i kłótnia na korcie. Najgroźniejsza rywalka Świątek gra dalej
EUROSPORT
Rower stanął w płomieniach
W centrum miasta rower elektryczny zmienił w kulę ognia
Łódź
Oszuści wyłudzili ponad milion złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Bank odmówił przelewu, pieniądze przekazał osobiście. Stracił 1,2 miliona złotych
Olsztyn
Policja odzyskała skradzione auto
"Wyglądał na wiarygodnego klienta". Przywłaszczył auto warte 160 tys. zł
WARSZAWA
Szymon Hołownia w Sejmie
"Niesłychanie trudne" zadanie przed Hołownią. Ale ma poparcie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica