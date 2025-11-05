Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wrocław

Po głosowaniu w budżecie obywatelskim urzędnicy zawiadamiają prokuraturę

Wrocławski rynek
Wrocław
Władze Wrocławia złożyły zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z anomaliami w czasie głosowania na projekty w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Mogły one wpłynąć na wyniki.

W tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego udział wzięło ponad 60,4 tys. mieszkańców. Do realizacji wybrano 21 projektów - 14 osiedlowych i siedem ponadosiedlowych.

Po zgłaszanych nieprawidłowościach dotyczących głosowania przez Radę Osiedla Ołbin wrocławscy urzędnicy przeanalizowali dane zgromadzone w systemie głosowania WBO, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch projektów.

Dyrektorka wydziału komunikacji społecznej wrocławskiego magistratu Agata Dzikowska poinformowała w środę, że wykryto kilka nieprawidłowości. To m.in. wielokrotne wykorzystanie tego samego adresu IP - odnotowano 320 głosów pochodzących z jednego adresu IP, przy czym wykorzystano jedynie 65 numerów telefonów (głosy oddane na dwa konkretne projekty nr 208 i 67).

- Stwierdzono również nadmierną reprezentację osób w wieku 90–99 lat, w tym znaczną kumulację głosów w ostatnim dniu głosowania na projekty nr 208 i 67 - podała Dzikowska.

Wskazała, że te nieprawidłowości mogły mieć wpływ na wynik głosowania na projekt WBO.

- Wyniki analizy nie przesądzają o sprawstwie konkretnej osoby, lecz jednoznacznie wskazują na prawdopodobieństwo nadużycia mechanizmu głosowania poprzez wykorzystanie cudzych danych osobowych lub zautomatyzowane oddawanie głosów w sposób sprzeczny z regulaminem WBO - podkreśliła Dzikowska.

Urzędnicy zawiadomili prokuraturę w sprawie plakatu promującego Marsz Polaków
Urzędnicy zawiadomili prokuraturę w sprawie plakatu promującego Marsz Polaków

Miasto przygląda się głosowaniu w WBO

Miasto złożyło zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem jest ustalenie, czy doszło do naruszenia prawa poprzez wykorzystanie cudzych danych, automatyzację głosowania lub inne formy nadużyć.

Dodatkowo zapowiedziano przeprowadzenie wewnętrznej analizy proceduralnej, mającej na celu wzmocnienie kontroli i poprawę mechanizmów weryfikacji w przyszłych edycjach WBO.

"Jeżeli prokuratura rozpocznie postępowanie, to sąd rozstrzygnie o dalszym losie głosów, które budzą wątpliwości" - poinformowało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

"W przypadku wystąpienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa w aspekcie WBO, Miasto nie waha się występować do prokuratury ze stosownym zawiadomieniem. W ostatnich latach taka sytuacja miała miejsce dwukrotnie: w 2022 oraz 2023 roku. W obu przypadkach Wydział Partycypacji Społecznej zgłaszał do prokuratury wykorzystanie cudzego PESEL-u przy głosowaniu na projekt WBO" - podkreślono.

pc

Autorka/Autor: SK/gp

Źródło: tvn24.pl/PAP

Źródło zdjęcia głównego: 474747623

Wrocław
