Do nielegalnej rozbiórki zabytkowej willi przy ulicy Kasprowicza 23 na wrocławskich Karłowicach doszło 2 marca 2024 roku. W sobotni poranek na teren posesji wjechały koparki, które niemal całkowicie zrównały budynek z ziemią. Sąsiedzi wezwali policję i powiadomili Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Choć konserwator natychmiast wstrzymał prace, większość obiektu była już zniszczona. Właściciel nie miał stosownych pozwoleń, choć zdawał sobie sprawę z tego, że willa jest zabytkiem. Konserwator złożył zawiadomienie do prokuratury.

- Prokurator przedstawił Januszowi J., pełnomocnikowi właściciela zabytkowej willi zarzut doprowadzenia do zniszczenia zabytku i sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Janusz J. w trakcie przesłuchania nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia - przekazała tvn24.pl Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Za zarzucany czyn J. grozi od roku do 10 lat więzienia.

Prokurator zlecił policji uzupełnienie materiału dowodowego poprzez sprawdzenie linii obrony podejrzanego i przesłuchanie dalszych świadków. - W zależności od dokonanych ustaleń prokurator będzie rozważał ewentualne przedstawienie zarzutów kolejnym osobom - wyjaśnia Stocka-Mycek.

Chcieli ją rozbudować, nie dostali zgody

Wcześniej właściciel próbował uzyskać zgodę na rozbudowę willi o nowoczesne skrzydło tej samej wielkości, na co nie uzyskał zgody. Był więc świadomy, że budynek podlega ochronie.

- Trzeba pamiętać, że willa jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków, jest położona na obszarze historycznej dzielnicy Karłowice, która również jest w ewidencji zabytków i chroniona jest ustaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, no więc mamy tutaj taką kumulację form ochrony. Oczywiście, jeśli potwierdzą się fakty, że jest to kompletnie samowolne działanie, to przewiduję zgłoszenie do prokuratury - zapewniał nas tuż po zdarzeniu Daniel Gibski, dolnośląski wojewódzki konserwator zabytków.

Za zniszczenie zabytku grożą surowe kary, nawet do ośmiu lat więzienia. Sąd może też nakazać odbudowę obiektu, a także zasądzić nawiązkę na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków w wysokości do wartości uszkodzenia zabytku.

