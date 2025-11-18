Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Pierwsze zarzuty po nielegalnym wyburzeniu zabytkowej willi 

Budynek w zasadzie w całości rozebrano
Wrocław
Źródło: Google Earth
Są pierwsze zarzuty po zniszczeniu zabytkowej willi na wrocławskich Karłowicach. Podejrzanym w sprawie jest pełnomocnik właściciela budynku, który został zburzony w marcu 2024 roku. Mężczyzna nie przyznał się do winy.

Do nielegalnej rozbiórki zabytkowej willi przy ulicy Kasprowicza 23 na wrocławskich Karłowicach doszło 2 marca 2024 roku. W sobotni poranek na teren posesji wjechały koparki, które niemal całkowicie zrównały budynek z ziemią. Sąsiedzi wezwali policję i powiadomili Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Choć konserwator natychmiast wstrzymał prace, większość obiektu była już zniszczona. Właściciel nie miał stosownych pozwoleń, choć zdawał sobie sprawę z tego, że willa jest zabytkiem. Konserwator złożył zawiadomienie do prokuratury.

O nielegalnej rozbiórce powiadomiono policję
O nielegalnej rozbiórce powiadomiono policję
Źródło: facebook.com/OsiedleKarlowiceRozankaWroclaw

- Prokurator przedstawił Januszowi J., pełnomocnikowi właściciela zabytkowej willi zarzut doprowadzenia do zniszczenia zabytku i sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Janusz J. w trakcie przesłuchania nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia - przekazała tvn24.pl Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Za zarzucany czyn J. grozi od roku do 10 lat więzienia.

Zniszczona willa jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków
Zniszczona willa jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków
Źródło: facebook.com/OsiedleKarlowiceRozankaWroclaw

Prokurator zlecił policji uzupełnienie materiału dowodowego poprzez sprawdzenie linii obrony podejrzanego i przesłuchanie dalszych świadków. - W zależności od dokonanych ustaleń prokurator będzie rozważał ewentualne przedstawienie zarzutów kolejnym osobom - wyjaśnia Stocka-Mycek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zabytkowej willi już prawie nie ma, są za to dwa zawiadomienia do prokuratury

Zabytkowej willi już prawie nie ma, są za to dwa zawiadomienia do prokuratury

Dostali zgłoszenie o rozbiórce zabytkowej willi. Gdy przyjechali, już jej nie było

Dostali zgłoszenie o rozbiórce zabytkowej willi. Gdy przyjechali, już jej nie było

Chcieli ją rozbudować, nie dostali zgody

Wcześniej właściciel próbował uzyskać zgodę na rozbudowę willi o nowoczesne skrzydło tej samej wielkości, na co nie uzyskał zgody. Był więc świadomy, że budynek podlega ochronie.

- Trzeba pamiętać, że willa jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków, jest położona na obszarze historycznej dzielnicy Karłowice, która również jest w ewidencji zabytków i chroniona jest ustaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, no więc mamy tutaj taką kumulację form ochrony. Oczywiście, jeśli potwierdzą się fakty, że jest to kompletnie samowolne działanie, to przewiduję zgłoszenie do prokuratury - zapewniał nas tuż po zdarzeniu Daniel Gibski, dolnośląski wojewódzki konserwator zabytków.

Budynek w zasadzie w całości rozebrano
Budynek w zasadzie w całości rozebrano
Źródło: facebook.com/OsiedleKarlowiceRozankaWroclaw

Za zniszczenie zabytku grożą surowe kary, nawet do ośmiu lat więzienia. Sąd może też nakazać odbudowę obiektu, a także zasądzić nawiązkę na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków w wysokości do wartości uszkodzenia zabytku.

Zniszczony zabytkowy dom na Karłowicach - zdjęcie z lipca 2025 r.
Zniszczony zabytkowy dom na Karłowicach - zdjęcie z lipca 2025 r.
Źródło: tvn24.pl
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zniszczył zabytek, zapłaci 7 tysięcy? "Konserwator zachował się jak żółtodziób"

Władze miasta rozebrały zabytkowe domy. Sprawą zajęła się prokuratura

Władze miasta rozebrały zabytkowe domy. Sprawą zajęła się prokuratura

Białystok
OGLĄDAJ: Sejm wybiera wicemarszałka. Przedstawiają kandydaturę Hołowni
Kosiniak w Sejmie przedstawia kandydaturę Hołowni

Sejm wybiera wicemarszałka. Przedstawiają kandydaturę Hołowni
WYDANIE SPECJALNE

Kosiniak w Sejmie przedstawia kandydaturę Hołowni
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Svitlana Kucherenko

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: facebook.com/OsiedleKarlowiceRozankaWroclaw

Udostępnij:
TAGI:
WrocławZabytkiHistoriaProkuratura
Czytaj także:
Woda z kranu i pasta do zębów szkodzą? "Jednozdaniowe mity" o fluorze
FAŁSZWoda z kranu i pasta do zębów szkodzą? "Jednozdaniowe mity" o fluorze
Zuzanna Karczewska
Do wysadzenia torów doszło w rejonie stacji PKP Mika
Wysoki nasyp, most w pobliżu i duże prędkości. Tak wygląda miejsce, gdzie wysadzono tory
WARSZAWA
Kobieta - szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Rząd uspokaja, lekarze alarmują. Rozbieżne informacje o przyjęciach na onkologię
Polska
shutterstock_2548113419
"Bezprecedensowe wyzwanie" dla polskich producentów
BIZNES
Zimowy listopad w Zakopanem
Śnieżnie w górach. Warunki na szlakach są już zimowe
METEO
imageTitle
Hiszpania bez lidera. Alcaraz ma problem
EUROSPORT
laptop, telefon, komputer
Awaria znacznej części internetu
BIZNES
Proces 51-letniego Piotra Z. i 52-letniego Macieja P. oskarżonych o dokonanie zabójstwa Marka M. w 1998 roku
Mieli go wywieźć do lasu, zabić i ukryć ciało. Po 27 latach ruszył proces
Poznań
tusk
Premier: ustalono osoby odpowiedzialne za akty dywersji
Polska
Donald Trump i Alexander Stubb
Stubb o strategii Trumpa wobec Rosji: próbował marchewki, teraz kij
Świat
Tak dziś wygląda staw młyński
Nowa atrakcja turystyczna czy nowy "Miś"? Spór o bardzo stary, zarośnięty staw
Tomasz Mikulicz
Tusk o dywersji
"Przekroczono pewną granicę". Premier w Sejmie
RELACJA
Marek Siwiec
"Ryzykowna nominacja", "polityczny prezent dla PiS"
Paulina Borowska
imageTitle
Czas na wielkie emocje w Gdańsku. Kiedy World Tour w short tracku?
EUROSPORT
shutterstock_2523482173
Gwałtowny wzrost mimo ostrzeżeń. "Są miejsca, do których wyjazd byłby ogromną głupotą"
BIZNES
Prokuratura Okręgowa w Krakowie
Znany psychiatra przesłuchany. Wpłynęły dwa kolejne zawiadomienia
Kraków
Kokpit samolotu, zdjęcie ilustracyjne
Sąd: piloci nie są idealni, to tylko ludzie. Wyrok po próbie wyłączenia silników podczas lotu
Świat
Policja zabrała trumnę z ciałem (zdjęcie ilustracyjne)
Ostatnie pożegnanie miało się rozpocząć, do kościoła wkroczyli policjanci
Lublin
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
Sabotaż na kolei. Co wiemy do tej pory
Polska
Deszcz, parasol, plucha, jesień
Tu mocno pada. IMGW ostrzega
METEO
"Muzyk z Ekwadoru" wysłał 59-latce pierścionek zaręczynowy (zdj. ilustracyjne)
"Muzyk z Ekwadoru" wyznał miłość, przesłał pierścionek i poprosił o pomoc
WARSZAWA
Włodzimierz Czarzasty został nowym marszałkiem Sejmu. Którzy posłowie poparli jego kandydaturę?
Czarzasty z nową rolą. Jedna posłanka koalicji "przeciw". Kto jeszcze?
Polska
imageTitle
Prezydent Trump chce pomóc kibicom
EUROSPORT
pap_20201228_05S
Relacjonowała wybuch pandemii. Teraz zaginęła
Świat
shutterstock_699411556
"Gotówka jest zła". Inwestorzy przestrzegają
BIZNES
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
Lekarze chcą rozmowy z Tuskiem i Nawrockim. Pacjenci szukają wsparcia w Sejmie
Zdrowie
Skutki powodzi w gminie Samaipata w Boliwii
Rzeki wystąpiły z brzegów. Stan wyjątkowy, są zaginieni
METEO
Atak nożownika w Ursusie (zdj. ilustracyjne)
23-latek zginął po bójce. Poszukiwany mężczyzna sam zgłosił się do policjantów
Szczecin
Wypadek na terenie kopalni. Poparzony 48-latek
Na terenie kopalni osunęła się hałda. Zmarł poparzony 48-latek
Katowice
CZARZASTY
Czarzasty "bardzo zestresowany"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica