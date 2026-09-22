Wrocław Incydent na lotnisku. Przeskoczył płot i wszedł na pokład samolotu Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Do zdarzenia doszło we Wrocławiu Źródło zdj. gł.: TVN 24 Wrocław | Marcin Walczak

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Poranny samolot z Wrocławia do Palermo odleciał z opóźnieniem. Wszystko przed incydent, do którego doszło na lotnisku.

Na skrzynkę Kontakt24 otrzymaliśmy informację od internauty, którego córka jest pasażerką tego lotu. Mężczyzna poinformował, że "obcokrajowiec przeskoczył płot na lotnisku i wsiadł do samolotu". Z jego relacji wynika, że mężczyznę wyprowadzili strażnicy graniczni.

Pokonał 20 metrów, był monitorowany

Rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski, potwierdził, że do zdarzenia doszło około godziny 7. - Mężczyźnie udało się przeskoczyć płot dzielący parking oraz chodnik prowadzący do boardingu samolotu lecącego do Palermo. Odległość, którą pokonał, to około 20 metrów - przekazał Wiśniewski.

Zapewnił również, że mężczyzna "od początku był monitorowany". Załoga samolotu poinformowała straż graniczną o pasażerze, który nie chce opuścić pokładu. Mężczyznę wyprowadzili strażnicy.

W związku z tą sytuacją pasażerowie zgodnie z procedurą zostali poproszeni o wyjście z samolotu. Następnie powtórzono procedurę bezpieczeństwa oraz boarding.

Ostatecznie po godzinie 8 samolot wyleciał do Palermo. Rzecznik lotniska zapewnił, że w porcie lotniczym wzmocniono patrole straży granicznej.

Jak dostał się do samolotu?

Okoliczności zdarzenia wyjaśnia straż graniczna. - Funkcjonariusze po przeanalizowaniu monitoringu portu lotniczego ustalili, że mężczyzna, po sforsowaniu ogrodzenia lotniska, wmieszał się w grupę pasażerów zmierzających do samolotu - przekazał kpt. SG Paweł Biskupik, rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Wiadomo, że zatrzymany mężczyzna to 23-letni obywatel Tunezji, który legalnie przebywa w Polsce.

Trwają czynności wyjaśniające.