Ponad 1000 policyjnych interwencji w dniu finału Ligi Konferencji

W środę na Stadionie Miejskim we Wrocławiu odbył się finał Ligi Konferencji. Zmierzyły się drużyny hiszpańskiego Realu Betis i angielskiej Chelsea Londyn. Pierwsi kibice przyjechali do stolicy Dolnego Śląska we wtorek. Widać ich było szczególnie w ścisłym centrum miasta. Do pierwszej burdy doszło we wtorek wieczorem, a do kolejnej, dużo większej, w środowe popołudnie.

Urząd miasta przekazał, że łącznie we wtorek i środę służby zanotowały 120 osób, które zakłócały porządek lub łamały prawo. W środę najbardziej krewkich uczestników burd otoczył kordon interwencyjny, a 40 z nich rozproszyła armatka wodna.

Zatrzymano 38 osób, a 18 trafiło do policyjnego aresztu i w tzw. trybie przyśpieszonym czeka na szybki wyrok. Usłyszeli m.in. zarzuty udziału w bójce, niszczenia mienia i odpalenia rac. Policja we wtorek podjęła 515 interwencji, a w środę 521. Straż miejska interweniowała 140 razy we wtorek i 110 razy w środę.

"To wartości porównywalne z sylwestrem czy z czasem juwenaliów – znacznie powyżej średniego dnia powszedniego" – napisał urząd miasta w mediach społecznościowych.

Intensywne działania policjantów zapewniły bezpieczeństwo kilkudziesięciu tysiącom osób biorących udział w Finale Ligi Konferencji UEFA

Bez strat na stadionie

Wyliczone straty i szkody to m.in. kilkanaście połamanych krzeseł i potłuczone szkło w pubach, jedna pęknięta donica na Rynku, cztery uszkodzone uchwyty na flagi, siedem uszkodzonych uchwytów na rowery w tramwajach, jedna pęknięta szyba działowa w pojeździe, jeden tramwaj z zaciągniętym w nocy hamulcem awaryjnym – pojazd został stoczony do zajezdni i czwartek ponownie wróci na trasę. Sprawcy nie udało się ująć.

"Nie odnotowano żadnych strat na stadionie. Straty MPK są porównywalne do typowego dnia meczowego Śląska Wrocław lub żużlowej Sparty Wrocław" – napisano w komunikacie.

Kibice na wrocławskim Rynku, akcja policji Źródło: KWP Wrocław

Wnioski o kary dla kibiców

Komisariat Policji Wrocław - Stare Miasto skierował do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyśpieszonym przeciwko trzem obywatelom Hiszpanii.

"Wskazane osoby oskarżone są o to, że w dniu 28 maja 2025 roku, działając wspólnie i w porozumieniu oraz z innymi nieustalonymi osobami, zabrali w celu przywłaszczenia pięć flag z logiem 'Ligii Konferencji' wraz z masztami do flag, czym spowodowali szkodę w łącznej wysokości 2152, 50 złotych na rzecz Urzędu Miasta Wrocław” – podano w komunikacie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. 'Wniosek złożono na podstawie art. 517b k.p.k., zgodnie z którym jest to możliwe w sprawach, w których prowadzi się dochodzenie, jeżeli sprawca został ujęty na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa lub bezpośrednio potem. W takiej sytuacji dochodzenie można ograniczyć do przesłuchania osoby podejrzanej w charakterze podejrzanego oraz zabezpieczenia dowodów w niezbędnym zakresie. Następnie w ciągu 48 godzin od momentu zatrzymania podejrzany jest doprowadzany przez Policję i przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyśpieszonym. Taki wniosek zastępuje akt oskarżenia" – wyjaśniono.

Kibice używają rac Źródło: TVN24

Piłkarze Chelsea Londyn pokonali w finale Ligi Konferencji Betis Sewilla 4:1 (0:1). Zostali pierwszym klubem, który ma na koncie triumf we wszystkich istniejących obecnie rozgrywkach UEFA – również w Lidze Mistrzów i Lidze Europy.

