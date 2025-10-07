Dziecko było już w drodze, pomogli policjanci. Nagranie

Wrocław. Eskorta do szpitala. Nagranie z kamerek nasobnych Źródło: KMP Wrocław

Zwrócili uwagę na tę toyotę, bo jej kierowca znacznie przekroczył prędkość. Zamiast dopuszczalnych 50 kilometrów na godzinę, jego licznik pokazywał powyżej 120 kilometrów na godzinę. Policjanci z drogówki, którzy patrolowali okolice ulicy Kosmonautów od razu zatrzymali kierowcę.

- Podczas rozmowy z funkcjonariuszami mężczyzna wyjaśnił, że wiezie swoją partnerkę, u której rozpoczął się poród i pilnie muszą dotrzeć do szpitala przy ulicy Borowskiej – przekazała Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławia.

Policjanci eskortowali rodzącą kobietę do szpitala Źródło: KMP Poznań

Policjanci szybko ocenili sytuację i zdecydowali, że konieczna jest eskorta do szpitala. Włączyli sygnały dźwiękowe i świetlne i ruszyli z parą do oddalonej o 13 kilometrów lecznicy.

- Dzięki profesjonalnej i odpowiedzialnej postawie funkcjonariuszy kobieta została bezpiecznie przekazana pod opiekę personelu medycznego oddziału porodowego. Przypominamy, że choć przepisy ruchu drogowego obowiązują wszystkich uczestników, w wyjątkowych sytuacjach - takich jak zagrożenie życia lub zdrowia to najważniejsze jest bezpieczeństwo i szybka pomoc – dodała Freus.

Policjanci eskortowali parę do szpitala Źródło: KMP Wrocław

