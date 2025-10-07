Logo strona główna

Dziecko było już w drodze, pomogli policjanci. Nagranie

Policjanci eskortowali parę do szpitala
Wrocław. Eskorta do szpitala. Nagranie z kamerek nasobnych
Źródło: KMP Wrocław
Takiego obrotu spraw się nie spodziewali. Policjanci z Wrocławia zatrzymali do kontroli kierowcę, który przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 70 kilometrów na godzinę. Szybko okazało się, że za kierownicą nie siedzi pirat drogowy, a przyszły tata, który właśnie wiezie partnerkę do szpitala. Dzięki nagraniom z kamerek nasobnych policjantów, można zobaczyć jak wyglądała eskorta do lecznicy.

Zwrócili uwagę na tę toyotę, bo jej kierowca znacznie przekroczył prędkość. Zamiast dopuszczalnych 50 kilometrów na godzinę, jego licznik pokazywał powyżej 120 kilometrów na godzinę. Policjanci z drogówki, którzy patrolowali okolice ulicy Kosmonautów od razu zatrzymali kierowcę.

- Podczas rozmowy z funkcjonariuszami mężczyzna wyjaśnił, że wiezie swoją partnerkę, u której rozpoczął się poród i pilnie muszą dotrzeć do szpitala przy ulicy Borowskiej – przekazała Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławia.

Policjanci eskortowali rodzącą kobietę do szpitala
Policjanci eskortowali rodzącą kobietę do szpitala
Źródło: KMP Poznań

Policjanci szybko ocenili sytuację i zdecydowali, że konieczna jest eskorta do szpitala. Włączyli sygnały dźwiękowe i świetlne i ruszyli z parą do oddalonej o 13 kilometrów lecznicy.

- Dzięki profesjonalnej i odpowiedzialnej postawie funkcjonariuszy kobieta została bezpiecznie przekazana pod opiekę personelu medycznego oddziału porodowego. Przypominamy, że choć przepisy ruchu drogowego obowiązują wszystkich uczestników, w wyjątkowych sytuacjach - takich jak zagrożenie życia lub zdrowia to najważniejsze jest bezpieczeństwo i szybka pomoc – dodała Freus.

Policjanci eskortowali parę do szpitala
Policjanci eskortowali parę do szpitala
Źródło: KMP Wrocław
Autorka/Autor: aa/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Wrocław

