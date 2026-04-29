Wrocław Był na zakupach, zatrzymał podejrzanego o przestępstwo seksualne Oprac. Michał Malinowski |

Wrocław Źródło: Google Earth

Policjant był z rodziną na zakupach w jednej z wrocławskich galerii handlowych, gdy rozpoznał mężczyznę podejrzewanego o przestępstwo o charakterze seksualnym.

- Podjął interwencję wobec 44-latka mieszkańca Świdnicy, przy wsparciu pracowników ochrony obiektu. Na miejsce zgłosił się również funkcjonariusz, który prowadził czynności operacyjne w tej sprawie - przekazała aspirant sztabowy Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Mężczyzna został rozpoznany, gdy był na zakupach w galerii handlowej Źródło: KMP Wrocław

Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał zarzut dopuszczenia się innej czynności seksualnej, za który grozi mu do ośmiu lat więzienia. Tego czynu miał się dopuścić w połowie marca w tramwaju we Wrocławiu.

