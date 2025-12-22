Do zdarzenie doszło w powiecie wałbrzyskim Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w czwartek, 18 grudnia około godziny 14 w Walimiu na Dolnym Śląsku. Policjanci otrzymali zgłoszenie, że przed jednym ze sklepów chłopiec zaczepiał klientów, informując, że zbiera pieniądze na operację dziecka, rzekomo w imieniu fundacji. Policjanci zastali na miejscu 13-letniego chłopca prowadzącego zbiórkę do puszki. Na miejsce wezwano opiekuna z fundacji, jednak szybko okazało się, że zbiórka nigdy nie została zgłoszona, a wskazana organizacja nie prowadziła żadnej akcji pomocowej. Wszystko wskazywało na oszustwo.

Dalsze działania policjantów doprowadziły do zatrzymania kolejnych osób zaangażowanych w proceder. Jednego z kwestujących zatrzymano w Nowej Rudzie, a kolejne osoby wpadły na gorącym uczynku podczas nielegalnej zbiórki w Głuszycy i Jedlinie-Zdroju.

"Mundurowi dotarli do następnych członków tej samej grupy, którzy zostali zatrzymani w jednym z mieszkań na terenie Jeleniej Góry. Dodatkowo w lokalu policjanci zabezpieczyli m.in. maszynę do liczenia pieniędzy oraz znaczną ilość gotówki w kwocie 20 tysięcy złotych, która pochodziła z przestępczego procederu. Zabezpieczono również puszki wykorzystywane do kwestowania, które nie spełniały wymaganych przepisami wymogów i były podrobione" - informuje wałbrzyska policja.

Dziewięć osób zatrzymanych za nielegalną zbiórkę

Łącznie zatrzymano dziewięć osób w wieku od 13 do 24 lat. Osoby pełnoletnie zostały osadzone w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, natomiast 13-latek trafił do Policyjnej Izby Dziecka w Legnicy. Osiem osób w wieku 17–24 lat usłyszało zarzuty oszustwa za organizowanie fikcyjnej zbiórki charytatywnej, podszywanie się pod wolontariuszy, doprowadzając pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na łączną kwotę nie mniejszą niż 20 tysięcy złotych.

Prokurator zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Grozi im teraz do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawą nieletniego zajmie się sąd rodzinny.

