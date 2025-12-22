Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wrocław

Fałszywa zbiórka na operację dziecka. Zatrzymano dziewięć osób

Policja przerwała fikcyjną akcję charytatywną
Do zdarzenie doszło w powiecie wałbrzyskim
Źródło: Google Earth
Policjanci z Głuszycy (woj. dolnośląskie) przerwali fikcyjną zbiórkę charytatywną prowadzoną przez grupę młodych osób podszywających się pod wolontariuszy fundacji. Zatrzymano dziewięć osób w wieku od 13 do 24 lat, które wyłudziły co najmniej 20 tysięcy złotych.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 18 grudnia około godziny 14 w Walimiu na Dolnym Śląsku. Policjanci otrzymali zgłoszenie, że przed jednym ze sklepów chłopiec zaczepiał klientów, informując, że zbiera pieniądze na operację dziecka, rzekomo w imieniu fundacji. Policjanci zastali na miejscu 13-letniego chłopca prowadzącego zbiórkę do puszki. Na miejsce wezwano opiekuna z fundacji, jednak szybko okazało się, że zbiórka nigdy nie została zgłoszona, a wskazana organizacja nie prowadziła żadnej akcji pomocowej. Wszystko wskazywało na oszustwo.

Policja przerwała fikcyjną akcję charytatywną
Policja przerwała fikcyjną akcję charytatywną
Źródło: Policja Wałbrzych

Dalsze działania policjantów doprowadziły do zatrzymania kolejnych osób zaangażowanych w proceder. Jednego z kwestujących zatrzymano w Nowej Rudzie, a kolejne osoby wpadły na gorącym uczynku podczas nielegalnej zbiórki w Głuszycy i Jedlinie-Zdroju.

"Mundurowi dotarli do następnych członków tej samej grupy, którzy zostali zatrzymani w jednym z mieszkań na terenie Jeleniej Góry. Dodatkowo w lokalu policjanci zabezpieczyli m.in. maszynę do liczenia pieniędzy oraz znaczną ilość gotówki w kwocie 20 tysięcy złotych, która pochodziła z przestępczego procederu. Zabezpieczono również puszki wykorzystywane do kwestowania, które nie spełniały wymaganych przepisami wymogów i były podrobione" - informuje wałbrzyska policja.

Fałszywa zbiórka na operację dziecka. Straty sięgają 20 tysięcy złotych
Fałszywa zbiórka na operację dziecka. Straty sięgają 20 tysięcy złotych
Źródło: Policja Wałbrzych

Dziewięć osób zatrzymanych za nielegalną zbiórkę

Łącznie zatrzymano dziewięć osób w wieku od 13 do 24 lat. Osoby pełnoletnie zostały osadzone w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, natomiast 13-latek trafił do Policyjnej Izby Dziecka w Legnicy. Osiem osób w wieku 17–24 lat usłyszało zarzuty oszustwa za organizowanie fikcyjnej zbiórki charytatywnej, podszywanie się pod wolontariuszy, doprowadzając pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na łączną kwotę nie mniejszą niż 20 tysięcy złotych.

Policja zatrzymała dziewięć osób
Policja zatrzymała dziewięć osób
Źródło: Policja Wałbrzych

Prokurator zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Grozi im teraz do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawą nieletniego zajmie się sąd rodzinny.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: SK/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Wałbrzych

Dolnośląskie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica