Wrocław Wypadek na budowie. Nie żyje 23-latek Svitlana Kucherenko |

Do zdarzenia doszło w Świeradowie-Zdroju Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Lwówek na sygnale dlw112

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Do tragicznego zdarzenia doszło o 11.40 w Świeradowie-Zdroju na Dolnym Śląsku.

- Na terenie jednej z firm doszło do wypadku, w wyniku którego 23-latek poniósł śmierć. Najprawdopodobniej, doszło do upadku podczas pracy na wysokości przy budowie - przekazał komisarz Przemysław Ratajczyk z sekcji prasowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Wypadek przy budowie w Świeradowie-Zdroju Źródło zdjęcia: Lwówek na sygnale dlw112

Na miejscu pracuje prokurator, straż pożarna, ratownicy medyczni oraz przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy. Policjanci ustalają okoliczności tego zdarzenia.