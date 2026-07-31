Wypadek na budowie. Nie żyje 23-latek
Do tragicznego zdarzenia doszło o 11.40 w Świeradowie-Zdroju na Dolnym Śląsku.
- Na terenie jednej z firm doszło do wypadku, w wyniku którego 23-latek poniósł śmierć. Najprawdopodobniej, doszło do upadku podczas pracy na wysokości przy budowie - przekazał komisarz Przemysław Ratajczyk z sekcji prasowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
Na miejscu pracuje prokurator, straż pożarna, ratownicy medyczni oraz przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy. Policjanci ustalają okoliczności tego zdarzenia.
Źródło: tvn24.pl