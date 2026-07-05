Wrocław Syn oskarżony o skatowanie matki na śmierć. Do sądu trafił akt oskarżenia Oprac. Svitlana Kucherenko |

Coraz więcej przypadków przemocy domowej wobec kobiet w Polsce. Eksperci wskazują, gdzie szukać pomocy (materiał z lutego 2025 r.) Źródło wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP

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Prokuratura Rejonowa w Strzelinie skierowała do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko Olgierdowi D., podejrzanemu o zabójstwo swojej matki.

Jak przekazał Jakub Dłubacz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, śledczy zarzucają oskarżonemu, że 5 grudnia 2025 roku wielokrotnie uderzał swoją matkę pięściami w różne części ciała. Kobieta doznała rozległych obrażeń, które doprowadziły do jej śmierci. Według ustaleń prokuratury zgon nastąpił po długiej agonii związanej z niewydolnością oddechową.

Jak podkreśla prokuratura, zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na skierowanie sprawy do sądu. W śledztwie wykorzystano m.in. zeznania świadków, nagrania z kamer nasobnych policjantów, wyniki oględzin miejsca zdarzenia oraz opinię biegłych z zakresu medycyny sądowej. Znaczenie miały również częściowe wyjaśnienia samego podejrzanego.

Miał znęcać się nad żoną i zaatakować policjantów

Akt oskarżenia obejmuje nie tylko zarzut zabójstwa. Mężczyzna odpowie także za znęcanie się nad żoną oraz znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej policjantów.

Od grudnia 2025 roku mężczyzna przebywa w areszcie tymczasowym. Za zabójstwo grozi kara od 10 lat pozbawienia wolności do dożywotniego więzienia.

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