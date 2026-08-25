Wrocław Biskup przeniósł księdza, ale ten z plebanii nie chciał się wyprowadzić Svitlana Kucherenko |

Parafia pw. Świętego Antoniego z Padwy w Siekierczynie Źródło zdj. gł.: Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.pl

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Mieszkańcy Siekierczyna od tygodni obserwowali konflikt związany ze zmianą proboszcza. Problemy rozpoczęły się na początku lipca, gdy biskup legnicki odwołał z funkcji proboszcza ks. Dariusza Siutę i skierował go do pracy w innej parafii. Mimo decyzji kurii duchowny nie opuścił od razu plebanii. W efekcie jego następca, ks. Marek Matyszek nie mógł się do niej wprowadzić i korzystał z lokalu zastępczego udostępnionego przez gminę.

Teraz Kuria Legnicka informuje, że sytuacja została uregulowana. - Była tam delegacja z kurii, był proboszcz, byli przedstawiciele rady parafialnej. Wiem, że proboszcz już się ma wprowadzić, ma również księgi parafialne. Były proboszcz ma się wyprowadzić - powiedział tvn24.pl ks. Waldemar Wesołowski, rzecznik Legnickiej Kurii Biskupiej.

Plebania i księgi zostały przekazane

Wątpliwości dotyczyły także przekazania ksiąg parafialnych. - Nowy proboszcz przejął księgi, przejął plebanię. Sprawa, można powiedzieć, jest rozwiązana - zaznacza ks. Wesołowski.

Według kurii parafia przez cały czas działała normalnie. Były proboszcz miał potwierdzić, że jest w trakcie wyprowadzki, a wszystkie kwestie związane z przekazaniem parafii zostały już uregulowane.

- Parafia funkcjonowała normalnie od samego początku, od kiedy nowy proboszcz objął ją. Na plebanię ma się wprowadzić już teraz - dodał rzecznik.