Władysław Frasyniuk skazany za naruszenie godności żołnierzy

Sędzia Piotr Górecki w ustnym uzasadnieniu wyroku podkreślił, że Frasyniuk miał prawo do krytyki i przez większość swojej telewizyjnej wypowiedzi z tego korzystał, nie naruszając przy tym prawa. Jednak te trzy słowa określające przedstawionych na ekranie telewizora żołnierzy mianem "śmieci” i "wataha psów" były przekroczeniem prawa do krytyki i naruszały godność oraz dobre imię żołnierzy.

Sędzia wyjaśnił, że sąd nie znalazł w wypowiedziach oskarżonego podstaw, by skazać go za – jak chciała prokuratura – znieważenie funkcjonariusza podczas wykonywania obowiązków służbowych (art. 226 kk), ale naruszony został art. 216 par. 2 kk mówiący o naruszeniu godności i dobrego imienia.

- To co sąd w miły sposób mówił o mnie samym, w niczym nie przekłada się na to, co powiedział na końcu, czyli o orzeczeniu mojej winy - powiedział Frasyniuk dziennikarzom.

Wypowiedział się o funkcjonariuszach na polsko-białoruskiej granicy

Proces za zamkniętymi drzwiami

- To, co mocno wybrzmiało w trakcie mojego procesu to uzasadnienie sądu, które było bardzo twarde, bardzo mocne. Mam nadzieję, że jak się pojawi w wersji pisemnej, to ono także dotrze do państwa. Sąd powiedział bardzo jednoznacznie, bardzo zdecydowanie, że obywatel ma prawo do krytyki rządu. Więcej, sąd powiedział bardzo twardo, że obywatel może używać twardych, brutalnych sformułowań, zwłaszcza wtedy, gdy staje w obronie słabszych - powiedział wówczas Frasyniuk.