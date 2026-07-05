Tragedia na drodze, nie żyje młody motocyklista
Do wypadku doszło w sobotę po godzinie 18 na drodze S3 na pasie w kierunku Bolkowa. "27-letni mieszkaniec Wrocławia, kierujący motocyklem, z dotychczas niewyjaśnionych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem. Na prostym odcinku drogi motocykl przewrócił się, a kierujący uderzył w bariery energochłonne" - podała Komenda Powiatowa Policji w Jaworze.
Życia mężczyzny nie udało się uratować.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.
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Źródło: tvn24.pl