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Wrocław

Tragedia na drodze, nie żyje młody motocyklista

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W wypadku zginął motocyklista
Wypadek motocyklisty
Źródło wideo: tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: KPP w Jaworze
Tragiczny wypadek z udziałem motocyklisty na drodze ekspresowej S3 niedaleko Jawora na Dolnym Śląsku.

Do wypadku doszło w sobotę po godzinie 18 na drodze S3 na pasie w kierunku Bolkowa. "27-letni mieszkaniec Wrocławia, kierujący motocyklem, z dotychczas niewyjaśnionych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem. Na prostym odcinku drogi motocykl przewrócił się, a kierujący uderzył w bariery energochłonne" - podała Komenda Powiatowa Policji w Jaworze.

W wypadku zginął motocyklista
W wypadku zginął motocyklista
Źródło zdjęcia: KPP w Jaworze

Życia mężczyzny nie udało się uratować.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
WypadekJaworPolicja
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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