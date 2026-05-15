Wrocław Pożar hali zakładów mięsnych. 40 zastępów straży pożarnej w akcji Mikołaj Stępień

Jak przekazała w nocy z czwartku na piątek dolnośląska straż, pożar wybuchł w hali o powierzchni 50 na 50 metrów na terenie zakładu zajmującego się przetwórstwem mięsnym.

Służby poinformowały, że konieczna była ewakuacja hali. Nie podano, ile osób zostało ewakuowanych. Nikt nie został poszkodowany.

W akcji w Chrościnie w powiecie górowskim bierze udział ponad 40 zastępów straży pożarnej. Według informacji przekazanych przez strażaków, działania gaśnicze są prowadzone z zewnątrz i mogą potrwać kilka godzin.

