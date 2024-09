Zarządzanie kryzysem przejmują służby. "Chcę, aby do każdego mieszkania dotarł funkcjonariusz"

W Stroniu Śląskim (woj. dolnośląskie) trwa usuwanie skutków powodzi. Na miejscu działają już służby. Ich pracę koordynuje nadbrygadier Michał Kamienicki, który przejął zarządzanie kryzysowe. - To, co musimy zrealizować, to odbudowa infrastruktury. Priorytetem jest sieć kanalizacyjna - powiedział strażak podczas czwartkowego briefingu z dziennikarzami.

- Działa bardzo wiele służb, bardzo wiele osób zgłasza się z indywidualną pomocą. To wszystko trzeba skoordynować. Trzeba wziąć również pod uwagę fakt, że pracownicy urzędów gmin pracują już od wielu dni, często śpiąc po 1-2 godziny na dobę, a też są to osoby poszkodowane. To, co musimy zrealizować, to odbudowa infrastruktury. Priorytetem jest sieć kanalizacyjna. Wodę i prąd udało się już dostarczyć, choć są jeszcze miejsca, gdzie jest z tym problem. Nie ma jeszcze gazu. To bardziej skomplikowana sprawa, nad którą będziemy pracowali. Są również śmieci. Jedna kwesta to śmieci powodziowe, które są wywożone, a druga kwestia to śmieci komunalne. Część kontenerów na śmieci została zmyta i to też organizujemy - powiedział nadbrygadier Kamieniecki.