Prowadził nielegalną "fabrykę" alkoholu

W poniedziałek 27 października dzierżoniowscy policjanci, podejrzewając nielegalną produkcję alkoholu, pojechali do Piławy Górnej na Dolnym Śląsku.
"W pomieszczeniach należących do 44-latka znaleźli 222 litrów nielegalnie wytworzonego alkoholu, w tym 600 litrów alkoholu w procesie fermentacji, który składowany był w trzech plastikowych beczkach oraz 10 szklanych naczyniach" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie.
Znaleźli także niewielkie ilości środków odurzających w postaci marihuany oraz amfetaminy.
Mężczyzna został zatrzymany do doprowadzony do policyjnego aresztu i usłyszał zarzuty.
Policja przypomina, że zarówno nielegalna produkcja alkoholu etylowego, posiadanie środków odurzających, czy substancji psychotropowych są czynami zabronionymi i podlegają odpowiedzialności karnej.
