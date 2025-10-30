Prowadził nielegalną "fabrykę" alkoholu

222 litry nielegalnego alkoholu i narkotyki w Piławie Górnej Źródło: Dolnośląska policja

W poniedziałek 27 października dzierżoniowscy policjanci, podejrzewając nielegalną produkcję alkoholu, pojechali do Piławy Górnej na Dolnym Śląsku.

"W pomieszczeniach należących do 44-latka znaleźli 222 litrów nielegalnie wytworzonego alkoholu, w tym 600 litrów alkoholu w procesie fermentacji, który składowany był w trzech plastikowych beczkach oraz 10 szklanych naczyniach" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie.

222 litry nielegalnego alkoholu i narkotyki w Piławie Górnej Źródło: KPP w Dzierżoniowie

Znaleźli także niewielkie ilości środków odurzających w postaci marihuany oraz amfetaminy.

Mężczyzna został zatrzymany do doprowadzony do policyjnego aresztu i usłyszał zarzuty.

Domowa bimbrownia na Dolnym Śląsku Źródło: KPP w Dzierżoniowie

Policja przypomina, że zarówno nielegalna produkcja alkoholu etylowego, posiadanie środków odurzających, czy substancji psychotropowych są czynami zabronionymi i podlegają odpowiedzialności karnej.

Funkcjonariusze zlikwidowali nielegalną produkcję alkoholu Źródło: KPP w Dzierżoniowie

600 litrów w fermentacji Źródło: KPP w Dzierżoniowie

