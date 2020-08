Potrąciła koziołka i powiadomiła policję. "Wszystko skończyło się dobrze"

"Przygoda zakończona stłuczeniami, szokiem i gorączką"

O sprawie powiadomiono weterynarza. Do jego przybycia zwierzęciem zaopiekowali się funkcjonariusze. Przenieśli koziołka w cień i napoili go. - Konieczne było przetransportowanie zwierzęcia do lecznicy. Na szczęście, badanie wykazało, że obeszło się bez złamań. A więc przygoda z samochodem dla koziołka zakończyła stłuczeniami, szokiem i gorączką - podkreśla policjantka. I dodaje, że dopiero po okresie rekonwalescencji we wrocławskiej lecznicy zwierzę będzie mogło wrócić do lasu.