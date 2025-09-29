Jechali na uroczystość rodzinną. Wszyscy zginęli przez chwilę nieuwagi kierowcy ciężarówki

Tymczasowy areszt dla sprawcy tragicznego wypadku na S8 Źródło: TVN24

57-letni obywatel Litwy, Linas J., decyzją Sądu Rejonowego w Oleśnicy został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Jest on podejrzany o doprowadzenie do tragicznego wypadku na drodze S8, w którym zginęły cztery osoby. Grozi mu kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

- Badania wykazały, że nie był pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Przyznał się do czynu. Nie był w stanie wyjaśnić, jak doszło do wypadku. Na chwilę stracił czujność, zagapił się albo przysnął - mówi Beata Ciesielska, prokurator rejonowy w Oleśnicy.

Śledczy będą sprawdzać, z jaką jechał prędkością. - Tam obowiązywało do 80 kilometrów na godzinę z powodu zwężenia drogi. Wstępnie wiadomo, że jeśli podejrzany przekroczył prędkość, to nieznacznie. W ostatniej chwili zauważył przed sobą samochód i zaczął gwałtownie hamować. Zatrzymał się i odbił w prawo w ciągu kilku sekund. Samochód, w który uderzył, nie został zmiażdżony, ale to była duża siła - dodaje Ciesielska.

Mechanizm obrażeń wyjaśni zarządzona sekcja zwłok.

Wypadek na S8 Źródło: TVN24

Dwie pary zginęły

Do wypadku doszło w sobotę po godzinie 10 na drodze S8 w kierunku Warszawy. Jak mówiła nam Bernadeta Pytel, oficer prasowa z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy, łącznie zderzyły się dwie ciężarówki i dwa auta osobowe. Ciężarówka uderzyła w skodę, skoda w peugeota, ten zaś w kolejną ciężarówkę.

Ciężarówkami jechali tylko kierowcy. Nic im się nie stało. Bez szwanku wyszedł z wypadku również 25-letni kierowca peugeota.. Jego 25-letnia pasażerka została zabrana do szpitala, ale opuściła go tego samego dnia.

Ofiarami karambolu są cztery osoby ze skody. - Dwaj mężczyźni - kierujący skodą 69-latek i pasażer w wieku 73 lat - zginęli na miejscu. Dwie pasażerki z tego pojazdu w wieku 60 i 63 lat w stanie ciężkim zostały zabrane do szpitala, gdzie zmarły - powiedziała Bernadeta Pytel.

- To były dwie pary. Wszyscy jechali na uroczystość rodzinną od strony Wrocławia w kierunku Warszawy - powiedziała nam prokurator Beata Ciesielska.

Tragiczny wypadek na S8 w Oleśnicy Źródło: kpt. Jarosław Dorobek/ KP PSP w Oleśnicy

Wypadek na S8 Źródło: kpt. Jarosław Dorobek/ KP PSP w Oleśnicy