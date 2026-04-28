Wrocław Poproszono ich o otwarcie mieszkania. W środku znaleźli dwa ciała Filip Czekała |

Do tragedii doszło w Oławie Źródło: Google Earth

Zgłoszenie od policji o potrzebie pomocy w otworzeniu mieszkania wrocławscy strażacy odebrali o godzinie 10.19.

- Po otworzeniu mieszkania okazało się, że w środku znajdowały się zwłoki dwóch osób w stanie rozkładu - matki i syna - przekazuje dyżurny Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Na miejscu zdarzenia trwają czynności policji pod nadzorem prokuratora. Policja na ten moment nie udziela informacji na temat szczegółów zdarzenia.

