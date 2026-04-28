Poproszono ich o otwarcie mieszkania. W środku znaleźli dwa ciała
Zgłoszenie od policji o potrzebie pomocy w otworzeniu mieszkania wrocławscy strażacy odebrali o godzinie 10.19.
- Po otworzeniu mieszkania okazało się, że w środku znajdowały się zwłoki dwóch osób w stanie rozkładu - matki i syna - przekazuje dyżurny Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
Na miejscu zdarzenia trwają czynności policji pod nadzorem prokuratora. Policja na ten moment nie udziela informacji na temat szczegółów zdarzenia.
