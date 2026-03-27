Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

"Nie wiedziała, że będą to jej ostatnie godziny". Policja wraca do zabójstwa z 2010 roku

|
Paulina Ozga zginęła 16 marca 2010 roku
Środa Śląska (woj. dolnośląskie)
Źródło: Google Earth
Śledczy z Archiwum X wracają do sprawy brutalnego zabójstwa kuratorki sądowej Pauliny Ozgi. W marcu 2010 roku jej ciało znaleziono we wsi Michałów na Dolnym Śląsku. Przyjechała tam do zgłoszenia o dziecku, którym mieli opiekować się pijani domownicy. Policja, wracając do sprawy, zebrała już pierwsze nowe tropy dotyczące tej zbrodni.

- Takiego barbarzyństwa nie widziałem, odkąd kilkanaście lat pracuję w pogotowiu - mówił po wstrząsającej zbrodni z 16 marca 2010 roku w Michałowie lekarz pogotowia ratunkowego ze Środy Śląskiej.

Paulina Ozga, 28-letnia pracownica Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostomłotach, do Michałowa przyjechała, by nieść pomoc. Kobieta otrzymała telefoniczne zgłoszenie, że w rodzinie, którą się opiekowała, wszyscy domownicy są pijani, a dziecko jest pozostawione bez właściwej opieki.

"Wtedy młoda pani kurator nie wiedziała, że będą to jej ostatnie godziny życia. W trosce o rodzinę, którą się opiekowała i mając na uwadze przede wszystkim dobro dzieci, przyszła sprawdzić czy rzeczywiście sytuacja ma miejsce" - opisała aspirant sztabowa Monika Kaleta z dolnośląskiej policji.

Paulina Ozga zginęła 16 marca 2010 roku
Paulina Ozga zginęła 16 marca 2010 roku
Źródło: KWP we Wrocławiu

Archiwum X wraca do śledztwa

Ciało kobiety znaleziono później na progu komórki. Zauważył je sąsiad. Ratownicy nie mogli jej już pomóc. Co dokładnie stało się wtedy w Michałowie - pozostaje zagadką. Pojawiła się jednak nadzieja na jej rozwiązanie, bo do sprawy wrócili śledczy z Zespołu do spraw Przestępstw Niewykrytych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Zespół ten jest potocznie określany Archiwum X.

Zapadł wyrok za gwałty. Sąd nie miał wątpliwości
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zapadł wyrok za gwałty. Sąd nie miał wątpliwości

Szczecin

Według ustaleń policji sprzed 16 lat, tuż przed wejściem do domu 28-latka została zaatakowana półtorametrowym stalowym prętem.

Kobieta została następnie przeciągnięta do pomieszczenia gospodarczego na tej samej posesji. Tam sprawca dokończył zbrodnię, zabijając 28-latkę. Najprawdopodobniej chciał umieścić jej ciało w wykopanym w pobliżu dole. Został jednak spłoszony przez inną osobę, która usłyszała dobiegający z podwórka hałas.

Policja: to był "overkill"

Narzędzie zbrodni zostało zabezpieczone przez funkcjonariuszy. Zatrzymano też na 48 godzin wszystkie osoby przebywające w domu, przy którym doszło do przestępstwa. Wobec braku jednoznacznych dowodów, wszyscy zostali wypuszczeni. Do dziś nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów.

Opinia biegłego wykazała ciężkie i liczne obrażenia głowy młodej kuratorki. Według śledczych charakter tych obrażeń wskazuje na tak zwany "overkill" - czyli zadawanie ofierze znacznie więcej ran niż potrzeba do spowodowania jej śmierci. Wskazuje to na ogromne emocje, w jakich działał sprawca.

Policja uważa, że osobą odpowiedzialną za tę brutalną zbrodnię jest osoba z kręgu otoczenia Pauliny Ozgi. "Wówczas nie postawiono przed wymiarem sprawiedliwości sprawcy, który bez wątpienia działał w silnej i wrogiej motywacji, skutkującej zaplanowaniem i dokonaniem brutalnego zabójstwa 28-latki" - poinformowała Kaleta.

Jak podkreśliła policjantka, po 16 latach od zbrodni nauka daje funkcjonariuszom dużo większe możliwości niż w 2010 roku w zakresie badania śladów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Chociaż jej ciało znaleźli bez głowy, ustalili, jak mogła wyglądać

Chociaż jej ciało znaleźli bez głowy, ustalili, jak mogła wyglądać

Marta Korejwo-Danowska
"To nie oskarżony ma wyjaśnić, jak znalazł się tam jego odcisk"

"To nie oskarżony ma wyjaśnić, jak znalazł się tam jego odcisk"

Bartosz Żurawicz

"Nowy kierunek" śledztwa

"Policja dysponuje materiałem porównawczym zebranym od osób objętych śledztwem, co ułatwi analizę ponownie podjętego śledztwa przez policjantów z naszego Archiwum X, w ramach którego przeprowadzono już pierwsze przesłuchania istotnych w sprawie świadków, którzy dostarczyli dotychczas nieznanych i niezwykle ważnych informacji, które pozwalają nadać śledztwu nowy kierunek" - zaznaczyła przedstawicielka dolnośląskiej policji.

"Jednocześnie funkcjonariusze Zespołu do spraw Przestępstw Niewykrytych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zachęcają do nawiązania kontaktu przez osoby mogące mieć wiedzę w tej sprawie poprzez wiadomości e-mail lub telefonicznie - archiwumx@wr.policja.gov.pl lub pod nr. 602 619 088" - czytamy w komunikacie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl, "Uwaga!" TVN

Źródło zdjęcia głównego: KWP we Wrocławiu

Udostępnij:
Tagi:
archiwum xPolicjaMorderstwoZabójstwoWrocławDolny Śląsk
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Cyklon Narelle uderzył w Australię po raz czwarty
Cyklon uderzył ponownie. Zakłócił produkcję ważnego paliwa
METEO
Bosak o Budapeszcie: "nie spotkałem prorosyjskich polityków". No to popatrzmy
Bosak o Budapeszcie: "nie spotkałem prorosyjskich polityków". To popatrzmy
Jakub Zulczyk, Zuzanna Karczewska
Składowisko odpadów w Wołominie
Zamiast zutylizować, wywieźli. Odpady ze składowiska na Śląsku znalezione pod Warszawą
WARSZAWA
lagos nigeria wysypisko smieci shutterstock_2413702801
Toksyczny problem. Tysiące ton elektrośmieci
BIZNES
Tomasz J. przed sądem
Zabójstwo na plebanii. Jest wyrok
Katowice
Karol Nawrocki
Weto prezydenta utrzymane
Polska
W garderobie policjanci odkryli dziurę w ścianie, w której była plantacja marihuany
W ścianie była dziura, w środku plantacja marihuany
Łódź
Ewakuacja szkoły w miejscowości Topór
"Nieznana substancja" rozpylona w szkole. 97 osób ewakuowanych, 13 poszkodowanych
WARSZAWA
imageTitle
Karuzela w Radomiaku. Czwarty trener w sezonie
EUROSPORT
Warszawa, 05.10.2011. Oskarżona o obrazę uczuć religijnych, piosenkarka Dorota Doda Rabczewska
Doda wygrała proces, ministerstwo zmienia przepis
Maria Pankowska
6 min
pc
Kto zamurował drzwi w Sejmie?
Sejm Wita
imageTitle
Iran wydał oświadczenie. "Zakaz do odwołania"
EUROSPORT
Dzisiaj zmiana czasu
Czas na quiz... quiz na czas!
Quizy
Balendra Shah w dniu zaprzysiężenia na premiera
Raper został premierem. Nie zamierza zrywać z muzyką
Świat
kijow ukraina kamery dziennikarze - Oleksandr Polonskyi shutterstock_2085676189
Wyjątkowy konkurs w ogarniętej wojną Ukrainie. Trwa zbiórka
Świat
Giełda, Wall Street, Nowy Jork
"Rośnie presja". Analitycy alarmują
BIZNES
Monika Olejnik i piłkarze reprezentacji Polski
Piłkarze reprezentacji Polski dołączają do "Manifestu Moniki"
Polska
Jarosław Kaczyński
Kaczyński wyraził "prywatną opinię" o projekcie PSL
Polska
Autobus cmentarny C40
Autobusy i tramwaje pojadą częściej przez cały weekend
WARSZAWA
Policja szuka sprawcy (zdjęcie ilustracyjne)
91-latek upuścił garnek, interweniowała policja
Rzeszów
Posiedzenie Sejmu 27 marca 2026
Obniżka cen paliw. Jest decyzja Sejmu
BIZNES
Viktor Orban
"Moskwa jest gotowa posunąć się daleko, by utrzymać Orbana u władzy"
Świat
imageTitle
"Oszustwo Pottera". Jak trener Szwedów zabawił się z rywalami
EUROSPORT
Posiedzenie Sejmu 26 marca
Żurek o "prostym teście uczciwości"
Polska
Sierżant sztabowa Nicole Amor
Zginęła na początku wojny z Iranem. Mąż amerykańskiej żołnierki ujawnił wiadomość
Świat
Akcja służb mająca na celu uwolnienie uwięzionego humbaka
Humbak uwolnił się z mielizny. Teraz musi dostać się do Atlantyku
METEO
Ceny paliw, tankowanie, stacja benzynowa
Tyle mają kosztować paliwa po obniżce
BIZNES
Szkoła (zdjęcie ilustracyjne)
Uczeń chory na gruźlicę. Ponad 100 osób objętych nadzorem
Kraków
shutterstock_2590085289
Cięcia na oślep, brak diagnozy i kryzys zaufania. "W medycynie to absolutny dramat"
Piotr Wójcik
Michael Randrianirina
Kandydaci na ministrów poddani badaniu wykrywaczem kłamstw
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

