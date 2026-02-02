Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek, 2 lutego po godzinie 7 przy ulicy Majowej w Lubomierzu.
- Ze wstępnych informacji wynika, że 46-letni kierujący pojazdem marki Subaru zjechał z drogi i uderzył w lampę, a następnie czołowo uderzył w drzewo. Mieszkaniec powiatu lwóweckiego poniósł śmierć na miejscu - informuje tvn24.pl mł.asp. Olga Łukaszewicz oficer prasowy z Komendy Powiatowej Policji we Lwówku Śląskim.
Na miejscu policjanci wykonują czynności pod nadzorem prokuratora, w celu ustalenia okoliczności tego zdarzenia.
Autorka/Autor: SK/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Lwówku Śląskim