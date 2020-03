Wjechał w barierki przy przejściu dla pieszych, 79-latka trafiła do szpitala

Zatrzymała się przed przejściem, by przepuścić pieszą. Jadący za nią mercedesem kierowca zjechał na prawo i uderzył w barierki. Na skutek tego manewru 79-letnia piesza trafiła do szpitala. Sprawę bada policja z Lubina (województwo dolnośląskie).

- Kierująca osobowym volkswagenem jechała ulicą Legnicką. Zatrzymała swój pojazd, gdy zobaczyła zbliżającą się do przejścia dla pieszych starszą kobietę - relacjonuje Sylwia Serafin z policji w Lubinie. I dodaje, że w tym samym kierunku mercedesem jechał 20-letni mężczyzna, który próbował uniknąć zderzenia z poprzedzającym go autem.

Zjechał na prawo i uderzył w barierki

- Zjechał na prawą stronę i uderzył w barierki znajdujące się przy przejściu dla pieszych - informuje policjantka. Efekt? 79-latka, która stała przy barierkach trafiła do szpitala. Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że 20-latek najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do panujących na drodze warunków. Mężczyzna stracił prawo jazdy. Tłumaczył mundurowym, że nie widział stojącej przed pasami pieszej. Był trzeźwy. Jego zachowanie oceni teraz sąd. - Nieprzestrzeganie przepisów, nadmierna prędkość i alkohol to główne przyczyny wypadków. A brawura i bezmyślność na drodze często kończą się dramatem. Dlatego apelujemy do kierowców o zmniejszenie prędkości i rozważną jazdę - podkreśla Serafin.