Jechał na zakazie, uciekając przed policją staranował latarnie

Lubań Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

28-letni recydywista nie zatrzymał się do kontroli i uciekał przed policjantami w Lubaniu (woj. dolnośląskie). W trakcie ucieczki mężczyzna stracił panowanie nad autem i staranował dwie latanie miejskie. Kiedy auto się zatrzymało - pozostawił w nim pasażera, a sam uciekł. Okazało się, że mężczyzna ma cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów i aktywny sądowy zakaz.

Do pościgu za kierowcą samochodu marki Dodge doszło w długi weekend majowy na terenie Lubania na Dolnym Śląsku.

Dzielnicowi w trakcie patrolu ulic postanowili zatrzymać kierującego do kontroli drogowej. Jednak na widok radiowozu dającego sygnał do zatrzymania, kierowca zaczął uciekać. Policjanci ruszyli w pościg. Mężczyzna gnał głównymi ulicami miasta. W pewnym momencie stracił panowanie nad autem i wpadł w niekontrolowany poślizg.

Uciekając staranował latarnie

"Kierowca wjechał w przydrożną latarnię, przewracając ją, a następnie uderzył w ławkę oraz kosz na śmieci. To jednak nie zatrzymało pirata drogowego. Pędzący samochód staranował kolejną latarnię, ale na niej już się zatrzymał. To jednak nie powstrzymało kierowcy, który za wszelką cenę nie chciał się poddać kontroli i uciekał dalej pieszo. W pościg udał się za nim jeden z umundurowanych policjantów, lecz nie dogonił desperata" - informuje podkom. Justyna Bujakiewicz-Rodzeń z policji w Lubaniu.

Uciekając przed policją staranował latarnię Źródło: KPP w Lubaniu

W samochodzie siedział 26-letni pasażer, który został przewieziony do jednostki policji, gdzie po przesłuchaniu został zwolniony. W tym czasie miejsce zdarzenia zabezpieczali policjanci, straż pożarna oraz służba drogowa.

Pościg za 28-latkiem w Lubaniu Źródło: KPP w Lubaniu

Jechał na zakazie

Poszukiwany 28-latek ukrywał się przed organami ścigania przez kilka dni, ale w końcu został zatrzymany. Mężczyzna usłyszał zarzuty między innymi niezatrzymania się do kontroli drogowej. Okazało się, że lubanianin miał cofnięte uprawnienia do kierowania i zakaz prowadzenia pojazdów i w ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę. Przestępstwa te popełnił w warunkach recydywy, za co grozi mu kara ponad 7 lat pozbawienia wolności. Za swoje czyny odpowie teraz przed sądem.

Uderzył w latarnie i uciekł Źródło: KPP w Lubaniu

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo