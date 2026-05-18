Wrocław 600 tysięcy papierosów na poddaszu

600 tysięcy papierosów na poddaszu

W czwartek, 14 maja, policjanci z Lubania zauważyli mężczyznę, który - jak podejrzewali - posiada nielegalne papierosy. Postanowili go wylegitymować i sprawdzić jego posesję. Podczas przeszukania pomieszczenia gospodarczego na poddaszu znaleźli blisko 600 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy. 46-latek został zatrzymany.

Potencjalne straty Skarbu Państwa, z tytułu nieopłaconych podatków, oszacowano na blisko milion złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Grozi mu wysoka kara grzywny, a nawet kara pozbawienia wolności.

56 kartonów nielegalnych papierosów Źródło zdjęcia: KPP w Lubaniu

