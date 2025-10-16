Logo strona główna
Wrocław

Jeździli po Polsce i okradali sklepy z elektroniką

Legniccy policjanci rozbili grupę złodziei elektroniki działającą w całej Polsce
Zatrzymano trzech obywateli Gruzji podejrzanych o kradzieże sprzętu RTV i AGD
Źródło: Policja Legnica
Rozbita została zorganizowana grupa przestępcza, która okradała sklepy ze sprzętem RTV i AGD na terenie całej Polski. Funkcjonariusze zatrzymali trzech obywateli Gruzji, a straty spowodowane ich działalnością sięgają co najmniej 60 tysięcy złotych. 

Do zatrzymań doszło w poniedziałek, 13 października. Dwóch obywateli Gruzji zostało zatrzymanych na terenie Legnicy, trzeci - we Wrocławiu. Jeden z zatrzymanych posługiwał się sfałszowanym litewskim paszportem, a jego prawdziwa tożsamość została ustalona w toku dalszych czynności.

"W miejscu zamieszkania oraz przy zatrzymanych policjanci zabezpieczyli m.in. gotówkę, dokumenty i pojazd, który służył sprawcom do przemieszczania się między miastami. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że grupa dokonała licznych kradzieży w sklepach na terenie województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, opolskiego, pomorskiego, łódzkiego i lubuskiego powodując straty nie mniejsze niż 60 tys. zł" - informuje legnicka policja.

Legniccy policjanci rozbili grupę złodziei elektroniki działającą w całej Polsce
Legniccy policjanci rozbili grupę złodziei elektroniki działającą w całej Polsce
Źródło: Policja Legnica

Obecnie policjanci sprawdzają legalność ich pobytu na terenie Polski. Zatrzymani usłyszeli zarzuty. Prokurator skierował wniosek do sądu o zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztowania. 

Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Legnica

Legnicadolnośląskie
