Jeździli po Polsce i okradali sklepy z elektroniką

Do zatrzymań doszło w poniedziałek, 13 października. Dwóch obywateli Gruzji zostało zatrzymanych na terenie Legnicy, trzeci - we Wrocławiu. Jeden z zatrzymanych posługiwał się sfałszowanym litewskim paszportem, a jego prawdziwa tożsamość została ustalona w toku dalszych czynności.
"W miejscu zamieszkania oraz przy zatrzymanych policjanci zabezpieczyli m.in. gotówkę, dokumenty i pojazd, który służył sprawcom do przemieszczania się między miastami. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że grupa dokonała licznych kradzieży w sklepach na terenie województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, opolskiego, pomorskiego, łódzkiego i lubuskiego powodując straty nie mniejsze niż 60 tys. zł" - informuje legnicka policja.
Obecnie policjanci sprawdzają legalność ich pobytu na terenie Polski. Zatrzymani usłyszeli zarzuty. Prokurator skierował wniosek do sądu o zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztowania.
Autorka/Autor: SK/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Legnica