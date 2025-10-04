Porzucił samochód i schował się w krzakach

Policyjny pościg w Legnicy Źródło: Policja Dolnośląska

Do zdarzenia doszło 2 października przed południem na jednej z ulic Legnicy, policjanci z tamtejszej drogówki postanowili zatrzymać do kontroli drogowej kierującego, który na widok radiowozu gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać przez miasto.

Policyjny pościg ulicami Legnicy

Jak relacjonuje asp. szt. Monika Kaleta z legnickiej policji, kiedy wydano sygnały świetlne i dźwiękowe, kierowca je zignorował, porzucił pojazd i zaczął uciekać pieszo. - Po krótkim pościgu i przeszukaniu terenu funkcjonariusze zatrzymali 39-letniego mieszkańca Legnicy, który ukrywał się w zaroślach. Podczas sprawdzeń ustalono, że posiada on aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W trakcie dalszych czynności w jego samochodzie policjanci znaleźli środki odurzające oraz przedmioty mogące pochodzić z kradzieży. Zabezpieczono również komplet tablic rejestracyjnych figurujących w systemach jako utracone - informuje policjantka.

Policyjny pościg w Legnicy Źródło: Policja Dolnośląska

Kierujący został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań pod kątem ewentualnej obecności środków odurzających, a następnie trafił do policyjnego aresztu. Za popełnione czyny odpowie teraz przed sądem.