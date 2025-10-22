Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wrocław

Szpital ze strefą dla pacjentów pod wpływem alkoholu. "Problem jest ogromny"

Rafał Gałuszka, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, o strefie dla pacjentów po alkoholu
W legnickim szpitalu wprowadzono nową procedurę dotyczącą pacjentów, którzy trafiają do placówki będąc pod wpływem alkoholu i narkotyków. Osoby te są umieszczane w specjalnie wydzielonych, monitorowanych pomieszczeniach. To rozwiązanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa innych pacjentów oraz personelu medycznego.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy (woj. dolnośląskie) wdrożono nową procedurę przyjmowania pacjentów będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Mają oni trafiać na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) osobnym wejściem i do ich dyspozycji będą osobne sale.

- W mojej ocenie, a także w ocenie całego personelu, problem jest ogromny. Statystycznie, od początku roku do 30 września, w naszym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym hospitalizowano 700 pacjentów pod wpływem alkoholu i 500 pod wpływem narkotyków, przy czym niektórzy mieli obie te substancje we krwi - informuje Rafał Gałuszka, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. 

To odpowiedź szpitala na rosnącą liczbę przypadków agresji i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim pacjentom oraz personelowi medycznemu.

Źródło: TVN24

- Od czasu kiedy otwarto nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy mamy osobne pomieszczenia, gdzie ci pacjenci przebywają w trakcie diagnostyki po to, żeby nie narażać bezpieczeństwa pozostałych pacjentów, którzy przyszli tutaj uzyskać pomoc, a także, żeby zapewnić bezpieczeństwo również tym pacjentom, którzy są pod wpływem środków psychoaktywnych - dodaje Gałuszka. 

"Mamy pacjentów, którzy trafiają do nas stale"

SOR z nowymi pomieszczeniami i wejściem działa od miesiąca.

- Jeśli pacjent jest agresywny w stosunku do personelu i do innych osób w tym momencie dla niego są przeznaczone osobne sale, w których jest udzielana opieka medyczna takim pacjentom. Mamy pacjentów, którzy trafiają do nas stale - zwykle są to osoby bezdomne, które pod wpływem alkoholu są przywożone przez zespoły ratownictwa medycznego. Jest im udzielana opieka medyczna, przeprowadzana diagnostyka. Taki pacjent jest hospitalizowany przez kilka, kilkanaście godzin i wypisywany jest ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - podkreśla zastępca dyrektora placówki.

Atak na ratownika medycznego
Sześć zarzutów po ataku na ratowników
Trójmiasto
Zaatakowany został ratownik (zdjęcie ilustracyjne)
Na skraju szaleństwa. Ratownicy medyczni na niekończących się dyżurach 
Bartosz Żurawicz
40-latek był kierownikiem zmiany na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
41 procent lekarzy myśli o odejściu z zawodu. Dlaczego?
Piotr Wójcik

- Na chwilę obecną działamy od miesiąca i widzimy, że ci pacjenci, którzy przychodzą do nas i nie są pod wpływem alkoholu czy narkotyków - czują się bezpieczniej. Wydaje mi się, że personel trochę czuje się bezpieczniej, ponieważ te sale są monitorowane, nie musimy przebywać w nich 24 godziny na dobę i staramy się ograniczać ryzyko również dla personelu - wyjaśnia.

Zastępca dyrektora również zwraca uwagę na trudności diagnostyczne związane z zatruciem alkoholem.

- Niestety, ponieważ objawy zatrucia alkoholem są podobne do objawów urazu głowy, pacjenci ci często mają wykonywaną diagnostykę obrazową, która nie wykazuje żadnych zmian - mówi Rafał Gałuszka.

Źródło: TVN24

Ataki na ratowników medycznych stają się codziennością

Ostatnio coraz częściej w całej Polsce zdarzają się przypadki pacjentów zachowujących się agresywnie wobec personelu medycznego.

Kilka dni temu w szpitalu w Sejnach na Podlasiu 49-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, zaatakował pielęgniarkę podczas wykonywania przez nią czynności medycznych – uderzył ją w twarz i klatkę piersiową, krzyczał i zachowywał się agresywnie wobec personelu. Badanie alkomatem wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Po zatrzymaniu i wytrzeźwieniu usłyszał zarzut.

W sobotę, 4 października, do szpitala w Suchej Beskidzkiej trafiła 37-letnia mieszkanka Zawoi, która była agresywna wobec personelu medycznego. Kobieta wszczęła awanturę z lekarką i pielęgniarką, a następnie brutalnie zaatakowała pielęgniarkę, chwytając ją za włosy i uderzając głową o podłogę. Poszkodowana doznała wstrząśnienia mózgu. Pacjentka była pod wpływem alkoholu, trafiła do izby wytrzeźwień.

Na początku września do szpitala w Starachowicach trafił nietrzeźwy mężczyzna, który podczas udzielania mu pomocy zaatakował pielęgniarkę metalowym stojakiem na kroplówki, groził jej śmiercią i znieważał inne pracownice. Po ucieczce ze szpitala został odnaleziony przez policję.

W maju w szpitalu w Gdyni 28-letnia pacjentka zaatakowała personel medyczny - lekarkę, lekarza i ratowniczkę. Kobieta była pod wpływem alkoholu i narkotyków, wtargnęła do dyżurki lekarskiej, gdzie zadawała ciosy pięściami i kopała. Po zatrzymaniu przez policję usłyszała zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. 

Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

