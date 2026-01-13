Przekroczone stężenie tlenku węgla. Dwie osoby nie żyją

Do zdarzenia doszło w Legnicy (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło przy ulicy Głogowskiej w Legnicy. Służby zgłoszenie dostały we wtorek po godzinie 7.20. Jak przekazał nam brygadier Marcin Swenderski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, na miejsce wezwano ratowników medycznych do dwóch nieprzytomnych osób. W mieszkaniu było łącznie pięciu lokatorów.

Niestety, tych dwóch osób nie udało się uratować. Jak przekazała nam komisarz Jagoda Ekiert z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, ofiary to mężczyźni w wieku 60 i 63 lat.

Pozostałe trzy osoby nie wymagały hospitalizacji.

Wysokie stężenie tlenku węgla

- Ratownicy podejrzewali wysokie stężenie tlenku węgla, dlatego zostaliśmy wezwani na miejsce. Skierowany został jeden zastęp straży, czujniki potwierdziły przekroczenie stężenie tlenku węgla - zrelacjonował Swenderski.

Szczegóły zdarzenia wyjaśnia teraz policja. Ekiert poinformowała, że śledczy będą ustalać, czy do śmierci mężczyzn mogło dojść w wyniku zaczadzenia.

