Policyjny pościg za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej

Funkcjonariusze z Legnicy zatrzymali w czwartek 22-letniego kierowcę, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Podczas pościgu, uciekający ominął policyjną blokadę, ale po chwili stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne. Jak się później okazało, mężczyzna był trzeźwy, ale miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami.

W czwartek po godzinie 20 w Legnicy funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego podjęli pościg za kierowcą Mazdy, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Kierowca kontynuował ucieczkę, uniemożliwiając wyprzedzenie go poprzez jazdę środkiem jezdni i zajeżdżanie drogi – poinformowała w piątek dolnośląska policja.

Kierowca miał odebrane uprawnienia do kierowania pojazdami

22-latek odpowie teraz przed sądem. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności, natomiast za zmuszenie funkcjonariusza przemocą lub groźbą do zaniechania prawnej czynności służbowej do trzech lat pozbawienia wolności.