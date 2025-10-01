Pies wbiegł na jezdnię, wprost pod auto. Doszło do zderzenia. Nagranie

Pies wbiegł na jezdnię w Legnicy Źródło: Policja Legnica

Do zdarzenia doszło we wtorek, 30 września o godzinie 16:20 na ulicy II Armii Wojska Polskiego w Legnicy. Tam pies, który wyrwał się właścicielowi podczas spaceru, wbiegł nagle na jezdnię wprost pod koła samochodu

"Aby uniknąć potrącenia czworonoga, kierujący samochodem osobowym marki Skoda gwałtownie odbił w lewo, uderzając w prawidłowo jadący pojazd marki Ford, a następnie w bariery rozdzielające jezdnię" - informuje legnicka policja.

Pies wbiegł na jezdnię w Legnicy Źródło: Legnicka policja

Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Pies również nie ucierpiał.

Według policji, właściciel psa oddalił się z miejsca zdarzenia, dlatego w tej sprawie prowadzone jest postępowanie w kierunku wykroczenia.



