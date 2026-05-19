Wrocław Mozaika z Kowar z szansą na wpis do rejestru zabytków Oprac. Svitlana Kucherenko |

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w piątek, 15 maja oficjalnie wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków ruchomych mozaiki znajdującej się na elewacji dawnej Fabryki Dywanów w Kowarach.

"Wpis do rejestru zabytków ruchomych to dla tego unikalnego dzieła najwyższa możliwa ochrona prawna. Procedura daje narzędzia do ratowania mozaiki – pozwala nie tylko kontrolować jej stan, ale w razie wyższej konieczności otwiera drogę do bezpiecznego demontażu i przeniesienia (transferu) kowarskiego 'szklanego dywanu'" - informuje Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Decyzja o wszczęciu postępowania jest efektem szerokiego zaangażowania społecznego. Mieszkańcy Kowar, lokalne stowarzyszenia oraz obrońcy powojennego modernizmu wspólnie zabiegali o ochronę obiektu.

Mozaika powstała w 1978 roku we wzorcowni Kowarskiej Fabryki Dywanów. Przez trzy miesiące pracował nad nią dziesięcioosobowy zespół pod kierownictwem Stanisławy Lewkowicz. Dzieło ułożono z ponad 169 tysięcy szklanych płytek wyprodukowanych w Hucie Szkła w Wałbrzychu.

"Ze względu na bezsporne wartości historyczne, artystyczne i naukowe, powinna być zachowana dla przyszłych pokoleń. Jej utrata byłaby nieodwracalną stratą dla dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska" - czytamy w komunikacie.

169 tysięcy płytek na mozaice w Kowarach

