Ognisko koronawirusa w Domu Pomocy Społecznej. 46 osób zakażonych

Koronawirus w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie pojawił się już w kwietniu. Wówczas przebadano wszystkich pensjonariuszy tego piątego co do wielkości domu pomocy społecznej w Polsce. Testom poddano także personel placówki. Zakażenia wykryto zaledwie u kilku osób i poddano je izolacji. Wydawało się, że nad sytuacją udało się zapanować. Jednak teraz koronawirus ponownie zaatakował. - W ostatnim czasie u części podopiecznych oddziału trzeciego zaobserwowano niepokojące objawy. Wtedy zapadła decyzja o przebadaniu 72 osób - mówi Urszula Kozioł, szefowa sanepidu w Oleśnicy. I dodaje: - Nie wszystkie wyniki jeszcze do nas spłynęły. KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL

46 osób zakażonych

Marek Czarnecki, dyrektor DPS w Ostrowinie, precyzuje: - Przeprowadzono komercyjne testy na koronawirusa wśród pracowników. Jedna z osób miała wynik dodatni i dlatego zdecydowano o przeprowadzeniu testów u osób, z którymi ta osoba miała na oddziale trzecim kontakt. Testy wykazały, że chorych na COVID-19 jest 40 mieszkańców i sześciu pracowników DPS. "KORONAWIRUS. RAPORT". EKSPERCI ODPOWIADAJĄ W TVN24 NA WASZE PYTANIA Jak informuje dyrektor 15 pensjonariuszy trafiło do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Reszta przebywa w odizolowaniu od pozostałych oddziałów, na terenie placówki. - Chorymi na tym oddziale opiekują się osoby, które wyraziły na to zgodę. Są wyposażone w środki ochronne - podkreśla Czarnecki. I przyznaje, że placówka boryka się z problemem braku ludzi do pracy. W DPS w Ostrowinie przebywa w sumie 233 pensjonariuszy.