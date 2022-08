Ciepłownia prosi miasto o pożyczkę, bo brakuje jej milionów na węgiel

Pożyczka dla ciepłowni

Pismo z prośbą o pożyczkę wpłynęło do kłodzkiego urzędu na początku sierpnia. Jak ustalił reporter TVN24 Tomasz Mildyn, burmistrz Kłodzka już skonsultował sprawę z prawnikami, którzy orzekli, że pożyczka jest możliwa. Pieniądze miałyby zostać zabezpieczone hipotecznie za pomocą nieruchomości, która znajduje się na terenie miasta i należy do spółki.

Kłodzka ciepłownia obsługuje około 12 tysięcy mieszkań, co oznacza, że 12 tysięcy osób może mieć zimne kaloryfery. Ale nie tylko. - Są to też budynki użyteczności publicznej, mamy do czynienia na przykład z basenem i Szkołą Podstawową numer 3. Szkoły powiatowe, w tym Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości, dawna szkoła budowlana, liceum ogólnokształcące. To około 40 procent miasta - zwraca uwagę Michł Piszko, burmistrz Kłodzka.