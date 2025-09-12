Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Jechali do porodu, utknęli w korku. Policjant wstrzymał ruch

Poród w drodze do szpitala
Do zdarzenia doszło pod Wrocławiem
Małżeństwo utknęło w korku w drodze do szpitala. Kobieta zaczynała rodzić, a dzięki szybkiej reakcji policjantów z Wrocławia oraz wsparciu ratowników medycznych, na świat przyszła zdrowa dziewczynka - Zuzia. Po wszystkim matka przysłała podziękowania dla funkcjonariuszy.

Do nietypowej interwencji w Kątach Wrocławskich doszło w ubiegły piątek, 5 września tuż po tym, jak około 15.30 małżeństwo ruszyło do szpitala. Kobieta zaczynała rodzić. Po przejechaniu kilku kilometrów kobiecie nagle odeszły wody i zaczęły się silne skurcze zapowiadające poród. Po wezwaniu pogotowia para pojechała na najbliższą stację paliw, gdzie na miejscu czekał już patrol policji.

"Pani Dominika była ze mną w samochodzie na tylnym siedzeniu gotowa do odbioru porodu" - opisała kobieta w mailu, który po wszystkim wysłała do policjantów. I dodała: "Pan Michał zaopiekował się mężem, który również był w ogromnym stresie".

Policjant wstrzymał ruch, medycy przejęli rodzącą

Kiedy karetka już była w okolicy, policjant wstrzymał ruch na przejeździe kolejowym, zapewniając tym samym medykom swobodny dojazd. Ratownicy medyczni przetransportowali kobietę do szpitala, gdzie - już po około 20 minutach - na świat przyszła zdrowa dziewczynka - Zuzia.

Poród w drodze do szpitala
Poród w drodze do szpitala
Źródło: KMP we Wrocławiu

Następnego dnia szczęśliwa mama przesłała policjantom podziękowania. Jak podkreśliła, dzięki parze funkcjonariuszy na świat przyszła dziewczynka, ważąca 3250 gram i mierząca 51 centymetrów. Dodała, że obie czują się dobrze.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: SK/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP we Wrocławiu

Udostępnij:
TAGI:
WrocławPolicjadolnośląskie
Czytaj także:
USA, Kongres, Kapitol, Senat USA, Izba Reprezentantów USA, republikanie, demokraci
Po zabójstwie Charliego Kirka. "Ludzie w tym budynku są śmiertelnie przerażeni" 
Świat
Ulewy, deszcz
Deszczowa fala przemierzy Polskę. Zjawiska mogą być gwałtowne
METEO
Wypadek w Zakopanem
Samochód stoczył się ze skarpy i uderzył w drzewo
Kraków
Dom dziecka, Tomisławice
Dostał 25 lat więzienia za zbrodnię w domu dziecka, "żałuje tego, co się stało". Jest apelacja
Łódź
lekarz
Chorób onkologicznych nie kojarzy się z dziećmi. "Emocjonalnie się z tym nie godzimy"
Piotr Wójcik
Charlie Kirk
Trump o zabójcy Kirka: chyba go mamy
Świat
Zdjęcie ilustracyjne. Oznakowane przez technika kryminalistyki miejsce zdarzenia w Przemyślu
18-latek zginął na przejściu dla pieszych
Katowice
Jarosław Kaczyński w siedzibie PiS
Kaczyński o słowach Trumpa: uważam inaczej
Polska
Sikorski spotkał się z Zełenskim w Kijowie
Sikorski z Zełenskim. Trzy tematy
Świat
Nie będzie zapowiadanego rodeo w Gliwicach (zdjęcie ilustracyjne)
Quiz tygodniowy. Tylko dobre wiadomości
Polska
shutterstock_1461957413
Ostrzegają przed "jedną z najgorszych platform" w mediach społecznościowych
Świat
Warszawa. Pociąg pod wiaduktem
Hałas pociągów WKD nie daje spać. "Nie wiedzieli, gdzie kupują mieszkania?!"
WARSZAWA
Pijany jechał hulajnogą, grozi mu areszt (zdjęcie ilustracyjne)
Był tak pijany, że przejechał hulajnogą dwa metry i grzmotnął o chodnik
WARSZAWA
Bolesław Biegas "Scena fantastyczna", 1927
Z kolekcji muzeum, od instytucji i osób prywatnych. Wystawa prac nonkoformisty i buntownika
WARSZAWA
imageTitle
Co z występami Rosjan? Stanowcza deklaracja szefa lekkoatletyki
EUROSPORT
shutterstock_2322364463
Groźny zwłaszcza dla seniorów. Jak się ochronić przed wirusem RSV?
Anna Bielecka
Jarosław Kaczyński
Kaczyński apeluje o "finansowe wsparcie"
Polska
imageTitle
Jedna z faworytek wykluczona dzień przed startem
EUROSPORT
Czarna dziura - zdjęcie poglądowe
Eksplozja pierwotnej czarnej dziury. "Powinniśmy być gotowi"
METEO
Do wypadku doszło w lesie
Zwoził drewno z lasu, nie żyje
Kraków
Turgunboy Ortikov poszukiwany listem gończym
Wjechał w pojazd Straży Granicznej i uciekł. Jest list gończy
Szczecin
Plac Powstańców Warszawy
Jest klepisko. Będzie plac pod pergolami i ogród muzyki
WARSZAWA
Mężczyźni zostali zatrzymani w województwie łódzkim
Kusili zarobkiem, potem zabierali paszporty i grozili
Kraków
Powodzie w Pakistanie
Łódź ratunkowa się wywróciła. Zginęło dziewięć osób
METEO
Potrącenie trzech pieszych. Za kierownicą siedział 19-latek
Wjechał na chodnik, zginęły trzy osoby. Prokuratura chce "dać szansę" kierowcy
Kielce
imageTitle
Policzyli medale. Jakie szanse Polaków?
EUROSPORT
Deportacja nielegalnie pracujących Koreańczyków
"Wróciłem, jestem wolny". Tak powitano pracowników Hyundaia
BIZNES
8 min
pc
Od Madrytu po Sztokholm. Politycy i ich znajomość języków
Sejm Wita
Dron znaleziony w Nowym Mieście nad Pilicą
Rosjanie uruchomili "farmy trolli". Mają "obwiniać Ukrainę"
Świat
Polskie wojsko "rozgrzewa się" przed Zapad-2025? Uwaga na manipulacyjny przekaz
FAŁSZPolskie wojsko "rozgrzewa się"? Manipulacja w związku z Zapad-2025
Gabriela Sieczkowska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica