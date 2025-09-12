Jechali do porodu, utknęli w korku. Policjant wstrzymał ruch

Do zdarzenia doszło pod Wrocławiem

Do nietypowej interwencji w Kątach Wrocławskich doszło w ubiegły piątek, 5 września tuż po tym, jak około 15.30 małżeństwo ruszyło do szpitala. Kobieta zaczynała rodzić. Po przejechaniu kilku kilometrów kobiecie nagle odeszły wody i zaczęły się silne skurcze zapowiadające poród. Po wezwaniu pogotowia para pojechała na najbliższą stację paliw, gdzie na miejscu czekał już patrol policji.

"Pani Dominika była ze mną w samochodzie na tylnym siedzeniu gotowa do odbioru porodu" - opisała kobieta w mailu, który po wszystkim wysłała do policjantów. I dodała: "Pan Michał zaopiekował się mężem, który również był w ogromnym stresie".

Policjant wstrzymał ruch, medycy przejęli rodzącą

Kiedy karetka już była w okolicy, policjant wstrzymał ruch na przejeździe kolejowym, zapewniając tym samym medykom swobodny dojazd. Ratownicy medyczni przetransportowali kobietę do szpitala, gdzie - już po około 20 minutach - na świat przyszła zdrowa dziewczynka - Zuzia.

Następnego dnia szczęśliwa mama przesłała policjantom podziękowania. Jak podkreśliła, dzięki parze funkcjonariuszy na świat przyszła dziewczynka, ważąca 3250 gram i mierząca 51 centymetrów. Dodała, że obie czują się dobrze.