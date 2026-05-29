Uderzył na autostradzie w ciężarówkę i uciekł
Do kolizji samochodu osobowego z ciężarówką doszło około godziny 10 na autostradzie A4 między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice (woj. dolnośląskie).
- Kierowca osobowego Volkswagena oddalił się z miejsca zdarzenia. Jest obecnie poszukiwany przez policyjne patrole - mówi Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
Na miejscu pracuje przewodnik z psem służbowym, który przeszukuje okoliczny teren. Trwają oględziny rozbitego samochodu, po których auto zostanie zabrane przez policję.
W bagażniku znaleziono worki z suszem
W trakcie działań funkcjonariusze znaleźli w bagażniku worki z suszem roślinnym. Policja nie podaje, ile go było ani jakiego jest rodzaju.
Autostrada A4 jest częściowo zablokowana. Ruch odbyła się lewym pasem.
