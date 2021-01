"Brzytwa" odsiedział wyrok za zabicie dwóch osób, teraz 81-latek podejrzany jest o kolejne zabójstwo

Policjanci z Dolnego Śląska zatrzymali 81-letniego Waltera R., który podejrzany jest o zabójstwo mieszkańca Kamiennej Góry. Mężczyzna, o pseudonimie Brzytwa, do winy się nie przyznaje. Mury zakładu karnego opuścił kilka lat temu. Odbywał tam karę 25 lat pozbawienia wolności za dwa zabójstwa.

11 grudnia 2020 roku w jednym z mieszkań w Kamiennej Górze doszło do zabójstwa. - Ciało znaleziono w mieszkaniu pokrzywdzonego. Zabezpieczono ślady, wszczęto śledztwo i przeprowadzono sekcję zwłok - mówi nam Tomasz Czułowski z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. I dodaje, że 68-letnia ofiara miała obrażenia głowy zadane tępym narzędziem, a także rany kłute szyi i tułowia. OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE >>>

81-latek do winy się nie przyznaje

Niemal miesiąc później, 18 stycznia 2021 roku, w Wałbrzychu - na polecenie prokuratury - zatrzymano 81-letniego Waltera R., podejrzewanego o dokonanie zabójstwa. - Zatrzymania dokonali policjanci kryminalni z Kamiennej Góry we współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - przekazuje Paulina Basta z kamiennogórskiej policji. I dodaje, że 81-latek został doprowadzony do prokuratury.