Wrocław

Karetka utknęła na lodzie. Była unieruchomiona aż 10 godzin

|
Karetka pogotowia (zdjęcie ilustracyjne)
Głogów
Źródło: Google Earth
Karetka utknęła w nocy na oblodzonej drodze między Głogowem a Lubiążem i przez 10 godzin nie mogła ruszyć z miejsca. Mimo kontaktu ze służbami i prób dotarcia pomocy - trasa pozostała nieprzejezdna. Ostatecznie po wielu godzinach postoju ratownikom udało się powoli dojechać do szpitala, a pacjent trafił pod opiekę lekarzy.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 5 stycznia, około godziny 2:00 w nocy.

- Karetka utknęła na drodze wojewódzkiej 338 między między Głogowem a Lubiążem z powodu oblodzenia. Cały czas byliśmy w kontakcie ze wszystkimi służbami - przekazała tvn24.pl Julia Wach, rzecznik prasowy Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.

Skrajnie śliskie warunki uniemożliwiały jakikolwiek ruch, a ratownicy nie byli w stanie opuścić miejsca. Mimo zgłoszeń i prób dotarcia wsparcia, nikt nie był w stanie dojechać na oblodzony odcinek. Karetka pozostała unieruchomiona przez 10 godzin.

Oblodzenie paraliżuje kolej. Wielogodzinne opóźnienia, niektóre pociągi przymarzły do torów

Oblodzenie paraliżuje kolej. Wielogodzinne opóźnienia, niektóre pociągi przymarzły do torów

Paraliż komunikacyjny w kilku miastach zachodniej Polski

Paraliż komunikacyjny w kilku miastach zachodniej Polski

Karetka utknęła na drodze na 10 godzin

- Około godziny 12.30 kierowca, po tym jak zobaczył, że auta osobowe zaczęły wyjeżdżać - podjął próbę wydostania się i pojechał z prędkością kilku kilometrów na godzinę. Udało się dojechać do szpitala, zostawić pacjenta, w tej chwili pacjent jest już w szpitalu, a karetka wraca do bazy - wyjaśnia Wach.

Pacjent został bezpiecznie przekazany pod opiekę lekarzy. Jak dodaje rzeczniczka, życiu i zdrowiu pacjenta przez cały czas nie zagrażało żadne niebezpieczeństwo, był po opieką.

Autorka/Autor: Svitlana Kucherenko /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: FotoDax / Shutterstock

GłogówWojewództwo dolnośląskieRatownicy medyczni
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
