Karetka utknęła na lodzie. Była unieruchomiona aż 10 godzin

Do zdarzenia doszło w czwartek, 5 stycznia, około godziny 2:00 w nocy.

- Karetka utknęła na drodze wojewódzkiej 338 między między Głogowem a Lubiążem z powodu oblodzenia. Cały czas byliśmy w kontakcie ze wszystkimi służbami - przekazała tvn24.pl Julia Wach, rzecznik prasowy Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.

Skrajnie śliskie warunki uniemożliwiały jakikolwiek ruch, a ratownicy nie byli w stanie opuścić miejsca. Mimo zgłoszeń i prób dotarcia wsparcia, nikt nie był w stanie dojechać na oblodzony odcinek. Karetka pozostała unieruchomiona przez 10 godzin.

Karetka utknęła na drodze na 10 godzin

- Około godziny 12.30 kierowca, po tym jak zobaczył, że auta osobowe zaczęły wyjeżdżać - podjął próbę wydostania się i pojechał z prędkością kilku kilometrów na godzinę. Udało się dojechać do szpitala, zostawić pacjenta, w tej chwili pacjent jest już w szpitalu, a karetka wraca do bazy - wyjaśnia Wach.

Pacjent został bezpiecznie przekazany pod opiekę lekarzy. Jak dodaje rzeczniczka, życiu i zdrowiu pacjenta przez cały czas nie zagrażało żadne niebezpieczeństwo, był po opieką.

