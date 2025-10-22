Atak z maczetą na lokal z kebabem. Dwaj mężczyźni oskarżeni

Policja pokazała przebieg zdarzenia nagrany przez drugą kamerę Źródło: Komenda Wojewódzka Policji Wrocław

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prokuratura Rejonowa w Głogowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm 21-letnim mieszkańcom miasta, którzy w nocy z 28 na 29 lipca 2025 roku zaatakowali lokal gastronomiczny w centrum Głogowa. Jeden z nich, Jakub K., odpowie za próbę spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z użyciem maczety oraz groźby karalne. Oliwier Ch. został oskarżony o zniszczenie mienia. Obaj mężczyźni - według śledczych - działali z pobudek chuligańskich.

Według ustaleń śledztwa, około godziny 1 w nocy sprawcy, będąc pod wpływem alkoholu, poszli do lokalu z kebabem i zaczęli dobijać się do jego wnętrza. Kopali i uderzali w tylne drzwi pięściami, powodując uszkodzenia. W środku przebywał zarządzający lokalem mężczyzna oraz czterech pracowników. Zaniepokojony hałasem właściciel wyszedł na ulicę, by sprawdzić, co się dzieje. Wtedy Jakub K. ruszył w jego stronę i próbował go uderzyć, a następnie zadał cios pięścią w twarz. Gdy z lokalu wybiegli pracownicy, próbując powstrzymać agresora, Jakub K. uciekł na tyły budynku. Tam dołączył do niego Oliwier Ch., który przekazał mu maczetę.

Policja po ataku zatrzymała dwóch mężczyzn Źródło: Monitoring od właściciela lokalu

Zaatakował właściciela lokalu maczetą

- Jakub K. z maczetą w dłoni ruszył na pokrzywdzonego trzymając maczetę w uniesionej dłoni i zamachnął się nią, kierując cios w okolicę klatki piersiowej i lewego boku. Pokrzywdzonemu udało się uchylić przed ciosem. W tym czasie pozostali pracownicy lokalu uciekli do środka, obawiając się napastnika z maczetą - informuje Liliana Łukasiewicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Napastnik podjął kolejną próbę ataku, tym razem kierując cios w jego plecy.

Po nieudanym ataku mężczyźni zaczęli kopać i uderzać w szybę lokalu, niszcząc dwa okna wystawowe. Jakub K. miał wykonać też dwukrotnie gest podcinania gardła w stronę pokrzywdzonego - raz trzymając w ręku maczetę. Po chwili obaj odeszli.

W toku śledztwa ustalono, że sprawcy nie byli skonfliktowani z pracownikami lokalu, którzy znali ich jako klientów.

Przyznali się do winy

Podejrzani przyznali się do winy. Oliwier Ch. tłumaczył swoje zachowanie nadużyciem alkoholu i brakiem świadomości, co się wydarzyło.

- Przesłuchany w charakterze podejrzanego Jakub K. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i zasłonił się niepamięcią wynikającą z nadużycia alkoholu. Wyjaśnił, że wyszedł z domu z maczetą do lokalu z kebabem. Wskazał, że jest to jego maczeta, którą kupił na ryby. Podejrzany wyjaśnił, że pierwszy raz z nią poszedł na miasto i nie potrafi powiedzieć dlaczego ją ze sobą wziął - dodaje Łukasiewicz.

Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani. Sąd przedłużył im areszt do 27 października 2025 roku.

Jakubowi K. za próbę spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi kara od czterech lat i sześciu miesięcy do 20 lat pozbawienia wolności. Oliwierowi Ch. za zniszczenie mienia z pobudek chuligańskich od sześciu miesięcy do pięciu lat więzienia.

Dowiedz się więcej: TVN24 HD. Oglądaj na żywo